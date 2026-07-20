Докато руската икономика продължава да се бори с предизвикателствата от войната в Украйна, санкциите и растящите бюджетни разходи, държавната корпорация "Росатом" очерта изключително амбициозна програма за следващите години. Компанията твърди, че в момента изпълнява проекти за 18 нови ядрени блока на 9 площадки в Русия, като едновременно с това планира да увеличава приходите, производителността и печалбата, докато намалява разходите.

Информацията беше представена от генералния директор на "Росатом" Алексей Лихачов при отчета за финансовите резултати за първата половина на годината. По думите му целта е приходите на корпорацията да достигнат 4 трилиона рубли (около €43,6 милиарда) до 2028 г. Това би означавало ръст от близо 18% спрямо очакваните резултати за тази година.

Планът включва още 12% годишен ръст на производителността, 20% увеличение на рентабилността, 10% ръст на заплатите всяка година и намаляване на разходите с 5% още през тази година. Както и над 10% кумулативно до 2028 г. спрямо нивата от 2025 г.

Според Лихачов част от инвестиционните проекти вече са били отложени или прекратени след вътрешен преглед, но без това да засяга стратегическите цели на държавата. Въпреки това общият размер на инвестиционната програма остава над 900 милиарда рубли (близо €9,8 милиарда), което я прави една от най-големите в Русия.

18 реактора сега, общо 38 до 2045-а

Ядрената експанзия е заложена в дългосрочната енергийна стратегия на Русия. До 2045 г. страната планира да изгради общо 38 нови ядрени блока с комбинирана мощност 29,3 GW, така че делът на ядрената енергия в производството на електроенергия да достигне 25%. Според "Росатом" почти половината от тези мощности вече са в различни етапи на изпълнение.

През 2027 г. компанията планира да започне изливането на първия бетон на три нови проекта - в Приморския край с реактори ВВЕР-1000, както и на площадките Белоярск и Смоленск.

Корпорацията очаква още през тази година да надхвърли планираното производство от 214 милиарда кВтч електроенергия благодарение на новия блок на Курската АЕЦ, по-кратките ремонти и повишаването на ефективността на съществуващите мощности.

Освен в ядрената енергетика "Росатом" продължава да разширява и дейността си по Северния морски път. Прогнозите там включват рекордни 40 милиона тона превозени товари през тази година.

Обявените мащабни цели обаче остават малко неясни като реализация, защото компанията не дава подробности как ще бъдат осигурени средствата за изпълнението на тази програма. Нито какъв е актуалният график за нейната реализация в условията на неясно докога продължаваща война и икономически ограничения.