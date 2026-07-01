Първата атомна електроцентрала в Турция - АЕЦ "Аккую", има нов и официално потвърден график за старт. Турските амбиции за ядрена енергия навлизат във финалната си права, въпреки международния санкционен натиск.

Това ще бъде и първата атомна електроцентрала в света, която се изгражда по уникалния модел "Построй-притежавай-експлоатирай", което означава, че руският строител "Росатом" ще запази мажоритарната собственост върху централата и след нейното пускане.

Генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов заяви пред Sputnik, че зареждането с ядрено гориво и физическото пускане на Първи енергоблок са насрочени за есента на 2026 година.

Проектът, оценен на около 20 милиарда долара, се очаква да покрива 10% от електропотреблението на страната. Атомната централа ще генерира 35 милиарда kWh електроенергия годишно.

АЕЦ "Аккую" се подготвя за т. нар. "горещи тестове" още през юли. Те са последният и най-важен етап, преди реактора да се зареди с реално гориво.

С благословията на Путин и Ердоган

Руският гигант строи първата атомна електроцентрала на Турция в южната провинция Мерсин съгласно междуправителствено споразумение от 2010 г., пише още местната медия.

Официалното строителство на АЕЦ "Аккую" започна през 2018 г. През следващите години започнаха поетапно строежите на втори, трети и четвърти блок.

Реджеп Тайип Ердоган и Владимир Путин лично дадоха официалния старт на строителството от президентския дворец в Анкара, откъдето чрез директна видеовръзка наблюдаваха и наредиха изливането на първия бетон в основите на Първи енергоблок в Мерсин.

Източник: iStock Строителната площадка на АЕЦ "Аккую"

Както Money.bg вече писа, "Pocaтoм" e ocнoвният изпълнитeл нa пpoeĸтa ĸaтo Pycия финaнcиpa изцялo cтpoитeлcтвoтo нa пpoeĸтa, вĸл. и cъc зaeмни cpeдcтвa.

Руската компания планира да стартира преговори за продажбата на миноритарен дял от до 49% в проекта за АЕЦ "Аккую". Целта на Москва е да привлече външни инвеститори за споделяне на огромните финансови и логистични разходи по мегапроекта като същевременно запази мажоритарния контрол.

Съоръжението се състои от четири блока, всеки от които ще е с капацитет от 1200 мегавата. Така общата инсталирана мощност ще достигне 4800 мегавата, предава Hürriyet.

Обектът се превърна и в най-голямата ядрена строителна площадка в света, ангажирала до 30 000 работници в пикови периоди на строежите.

Над 400 турски компании са включени като доставчици на строителни материали и услуги. Местното участие в проекта възлиза на 56%, вливайки 7,5 милиарда долара в икономиката на Турция, потвърждават данни от анализ на Nuclear Business Platform.

Санкциите не попречиха

Първи блок на АЕЦ-а трябваше да заработи много по-рано, но плановете бяха замразени заради сериозен проблем с веригата за доставки.

През 2022 г. германският технологичен гигант Siemens Energy отказа да достави критично важно оборудване за разпределителната станция на централата, позовавайки се на европейските санкции срещу Русия.

Почти две години блокираното оборудване стои при Siemens. "Росатом" прекратява отношенията си със германския доставчик и поръчва същите компоненти от Китай.

В края на 2024 г. сградата за германското оборудване бе съборена и преустроена за китайските машини, които пристигат на място заедно с азиатски специалисти