В атомната електроцентрала Тарапур в Индия, която е и най-старата в цяла Азия, заработиха отново 1 и 2 блок. Двата кипящи реактора (BWR) са с мощност по 160 MW всеки, пуснати са в експлоатация първоначално за 1969 г., но са излезли от употреба през 2020 г.

Успешно са свързани отново към националната електропреносна мрежа след обширна модернизация и подобрения в безопасността, според местни медии.

Построени от GE Aerospace по договор "до ​​ключ", реакторите първоначално са били с мощност 200 MWe, преди да бъдат намалени до 160 MWe брутна мощност.

Нова ера за Тарапур

АЕЦ "Тарапур" е първата търговска атомна централа в Индия.

Съветът за регулиране на атомната енергия в Индия одобри рестартирането на 2 блок през май, след като прегледа завършените подобрения.

Работата включваше подмяна на тръбопроводите за рециркулация на топлоносителя на реактора с усъвършенствани компоненти от неръждаема стомана, устойчиви на корозия, и инсталиране на допълнителни функции за безопасност, пише Times of Oman.

Площадката в Тарапур разполага и с два изцяло индийски реактора с тежка вода под налягане, които работят от 2005-2006 г. Локацията обаче гледа смело и към бъдещето - тя е избрана за потенциален дом на следващото поколение малки модулни реактори (SMR) на Индия.

Плановете предвиждат там да бъдат разположени иновативните проекти BSMR-200 с мощност 200 MWe и SMR-55 с мощност съотвенто 55 MWe.

Ремонтът

Модернизацията и удължаването на живота на 1 и 2 блок на АЕЦ "Тарапур" ще осигури нови 10 години експлоатация. 1 блок вече работи след ремонта.

Според доклади на Индийския съвет за регулиране на атомната енергия основните промени включват подмяна на рециркулационните тръбопроводи с неръждаема стомана, добавяне на филтрирана вентилация и нова аварийна система за охлаждане.