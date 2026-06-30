Германският технологичен гигант Bosch ще преустанови дейността на инженерния си център в София от средата на 2027 г. Решението е част от по-широка консолидация на инженеринговата дейност на компанията на фона на сериозните предизвикателства пред глобалната автомобилна индустрия, става ясно от прессъобщение, изпратено до медиите.

Промяната ще засегне около 670 служители в България. Около 400 работни места ще бъдат съкратени през 2026 г., а останалите позиции се очаква да бъдат оптимизирани до средата на 2027 г., съобщиха от компанията.

От Bosch посочват, че процесът ще бъде управляван с "максимална социална отговорност" и в тясно сътрудничество с местните институции.

Причината за решението е натискът върху автомобилния сектор, свързан с намаляващите обеми на производство, променящите се изисквания на клиентите, забавянето при електрическата мобилност и автоматизираното шофиране, както и изместването на търсенето към пазари извън Европа. Компанията отчита още високите разходи и засилената конкуренция в индустрията.

"Автомобилната индустрия преживява една от най-значимите трансформации в своята история", заяви Дан Лазареску, главен изпълнителен директор на "Роберт Бош" ЕООД и представител на Група Bosch в България. По думите му адаптирането към новата реалност изисква "стратегически и понякога трудни решения", се казва в позицията на дружеството.

Въпреки закриването на инженерния център Bosch подчертава, че остава ангажирана с българския пазар. Компанията ще продължи дейността си у нас чрез направленията за продажби, обслужване на клиенти и обучения в областта на автомобилното оборудване, електроинструментите, Home Comfort и сградните технологии, както и чрез "БСХ Домакински уреди България" и "Бош Диджитал".

Група Bosch присъства в България от повече от 30 години. Към края на 2025 г. компанията има над 1000 служители у нас, включително в неконсолидираните дружества. През 2025 г. Bosch реализира оборот от 196 млн. евро, или 383 млн. лв., в България.

Решението за София идва на фона на по-широки сътресения в европейската автомобилна индустрия, където големите производители и доставчици са под натиск от по-слабо търсене, високи разходи и засилваща се конкуренция от Азия.