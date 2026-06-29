Жителите на с. Бистрица и район "Панчарево" скоро ще имат нов модерен магазин на разположение. Търговска верига "Фантастико" стартира строежа на мащабен супермаркет, за който компанията ще вложи близо 9 млн. евро.
Обектът ще се простира на над 3500 кв. м. разгърната застроена площ, ще бъде с модерен дизайн и ще отговаря на най-високите стандарти за качество, устойчивост и комфорт.
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Нови работни места
Супермаркетът ще предложи разнообразен асортимент от продукти, пекарна с изпечен на място хляб, кулинарен щанд с прясно приготвена храна, щанд с био и специализирани храни и напитки, кафене и др.
Източник: "Фантастико груп"
В търговския обект ще бъдат открити и 45 работни места.
Потребителите ще могат да се възползват и от редица допълнителни услуги на територията на магазина като гише за плащане на битови сметки, застрахователни услуги, автоматични пощенски станции, банкомат и др.
Високо клиентско преживяване
Супермаркет "Фантастико" в Бистрица ще разполага с оборудване от най-висок клас, паркинг, зарядни станции за електромобили, външна кафе зона, богато озеленяване и зони за отдих.
Изпълнител на проекта е "Инженерни Системи", проектант - "Композишън", а строителният надзор е поверен на екипа на "С Консулт".
Източник: "Фантастико груп"
При строителството ще бъдат приложени модерни технологии и съвременни материали, съобразени с концепцията на обекта и средата, в която ще бъде изграден", каза инж. Анатоли Гюров, управител на фирмата-изпълнител.
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"С първата копка на този обект поставяме символичното начало на още един модерен супермаркет "Фантастико", който съчетава съвременна архитектура, функционалност и високо клиентско преживяване", заяви Борис Борисов, ръководител на отдел "Строителство".