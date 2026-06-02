Един от най-влиятелните хора в технологичния свят - главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, категорично отхвърли апокалиптичните прогнози, че AI ще остави милиони хора без препитание.

Напротив, той вижда оптимистично бъдеще и фактите, които има, подкрепят това. Милиардерът определи твърденията за масова безработица като "пълни глупости".

Хуанг имаше интервю за сингапурската телевизия Channel NewsAsia (CNA) , което беше излъчено на 25 май.

"Това е безотговорно"

Той е категоричен, че вълната от освобождаване на служители е резултат от обикновени бизнес преструктурирания и корпоративни проблеми. Освен това изпълнителните директори просто използват модерния термин "AI", за да изглеждат иновативни и "умни" в очите на инвеститорите, докато прикриват лошо управление.

"Наистина мразя това. Мисля, че плашим хората, а това е безотговорно".

Хуанг обърна внимание и на логическото противоречие в паниката около масовите уволнения. "Как е възможно изкуственият интелект да е станал продуктивен и полезен само преди шест месеца, а преди две години някак си са съкращавали хора заради него? Няма никакъв смисъл".

Дали е прав?

Въпреки оптимистичните прогнози, реалността на корпоративния пазар показва и другата страна на монетата. Все повече компании започват да заменят служители с изкуствен интелект, за да оптимизират разходите си, както Money.bg не за първи път пише.

Марк Зукърбърг, главният изпълнителен директор на Meta, например обяви "Година на ефективността", която доведе до десетки хиляди съкращения на хора в компанията.

Двата гиганта Google и Amazon също преминаха през серия от съкращения в отделите си за гласови асистенти, за да освободят капитал за развитието на генеративен изкуствен интелект.

Освен това фабрики, в които хуманоидни роботи заменят човешката ръка се наблюдават както в Азия, така и вече в Европа и по други части на света.

AI - вреда или помощ

На въпроса какво би казал на хората, които се притесняват, че ще загубят работата си, г-н Хуанг отговоря с все по-популярната фраза: "Няма да загубите работата си заради изкуствения интелект, ще я загубите заради някой, който е научил изкуствения интелект по-добре от вас."

Той даде пример с годините, когато са се появили персоналните компютри. Тогава те не са отнемали работата на хората. Но тези, които не са се научили как да ги използват, били "изоставени".

Както Money.bg вече писа, при тестова дeмoнcтpaциятa нa aмepиĸaнcĸaтa Fіgurе АІ, cтapтиpaлa нa 13 мaй, тpи xyмaнoидни poбoтa copтиpaxa близo 250 000 пaĸeтa зa 200 чaca бeз нитo eдин xapдyepeн oтĸaз.

Xyмaнoиднитe poбoти нe зaмecтвaт paбoтницитe ĸaтo цялo - тe зaмecтвaт ĸoнĸpeтни зaдaчи: пoвтapящи ce, физичecĸи нaтoвapвaщи или нeпpивлeĸaтeлни в дългocpoчeн плaн.

Точно както технологиите от миналото са били трансформиращи, така е и с изкуствения интелект, каза г-н Хуанг. Той добави, че е много вероятно след пет години да има повече работни места, отколкото днес, пише CNA.