През 2025 г. средният работещ испанец е трябвало да плати 13 642 евро годишно за наем на жилище от 80 кв. м, при брутна заплата от 27 336 евро. Това означава, че 50% от дохода отива само за покрив над главата - с три процентни пункта повече спрямо 2024 г. Данните са на платформите InfoJobs и Fotocasa и са цитирани от Euronews.

Разривът между ръста на наемите и ръста на заплатите е ключов проблем. Докато заплатите, посочвани в обясните за работа са нараснали с едва 1% за последната година, наемите са поскъпнали с 6,9% и достигат средно 14,21 евро на кв. м месечно. Разликата от почти седем пъти е тази, която изяжда покупателната способност на домакинствата.

Регионалните различия са съществени. Мадрид и Каталуния са с най-тежко бреме - наемателите там отделят 70-71% от заплатата си съответно. Барселона като провинция е абсолютен рекордьор с 76%. На другия полюс са Естремадура (29%) и Кастилия-Ла Манча (32%), но дори тези стойности са значително над препоръчителния праг от около 30%, смятан за безопасен от международните организации.

"Посвещаването на 50% от заплатата за наем е ситуация на истинска жилищна спешност", коментира Мария Матос, директор на проучванията на Fotocasa.

Ситуацията ограничава спестяванията, забавя напускането на родителския дом и отлага раждането на деца. Всичко това определено не звучи добре за икономика, която е четвъртата най-голяма в Европейския съюз.

Да погледнем себе си

В България 86% от населението живее в собствено жилище, но това далеч не означава, че тежките процеси в Испания са нещо нечувано у нас.

България е четвърта в ЕС по ръст на наемите за 2025 г., като инфлацията при наемите достига 9,6%, а Румъния е непосредствено след нея с 8,2%. Средният темп на промяна в ЕС е 3,1%.

У нас непропорционално засегнати от поскъпването на наемите са младите хора в градовете, сред които немалка част са ангажирани в сфери с висока добавена стойност.