Цените на жилищата в Испания явно са станали сериозно препятствие за потенциалните купувачи. Двама от всеки трима души, които са търсили нов дом в Испания, са били принудени да се откажат заради високите цени на жилищата. Това сочат данни от специален анализ, изготвен от Националния статистически институт на страната, пишат местни медии.

Оказва се, че над 2 милиона души, или повече от 67% от всички, които са се опитали да купят или наемат нов имот, са възпрепятствани от високите цени, които са се превърнали в основна пречка за достъпа до жилище във всички региони на Испания и за всички възрастови групи.

Анализът показва, че близо 3,2 милиона души, или 7,6% от населението на Испания над 16-годишна възраст, са търсили активно нов дом през 2025 г., макар и без успех. Две трети от анкетираните са заявили, че основната причина да се откажат от покупката, са били прекомерно високите за тях цени на имотите.

Данните на двата най-големи интернет портала за недвижими имоти в Испания показват, че в началото на тази година средната цена на квадратен метър жилищна площ в столицата Мадрид е около 5000 евро. В други два големи града, средните цени на квадратен метър жилищна площ също са доста високи - в Барселона цената е около 4500 евро, а във Валенсия - около 2500 евро.

В другия край на спектъра, т.е. доста по-ниски от посочените, са цените жилищата в областите Кастилия-Ла Манча и Арагон, където средната цена на квадратен метър е около 850 евро. В тези два региона, сред основните причини за миграцията на младите хора към по-големите и по-добре уредени градове в Испания са ниското качество на транспорта, образованието и здравеопазването.