Напоследък сме свидетели все повече политици да съветват европейските домакинства да държат (поне) малка сума пари в брой в домовете си в случай на извънредни ситуации. Европейската централна банка (ЕЦБ) подчерта нарастващото осъзнаване сред централните банки, финансовите министерства и агенциите за гражданска защита, че парите в брой са критичен компонент от "националната готовност за кризи".

Редица министерства в Европа изготвят различни съвети, за да насърчат хората да бъдат подготвени за ситуации, в които цифровите финансови услуги не могат да бъдат използвани.

Различните прекъсвания на електрозахранването, кибератаки и геополитическата несигурност могат сериозно да навредят на системите за електронни плащания, показват данните от доклад на ECB SPACE, цитиран от RTE. В такива ситуации е възможно парите в брой да са единственият наличен метод за плащане за часове, за дни или дори за по-дълъг период от време.

Значението и устойчивостта на паричните средства като форма на плащане е трудно да се оспорят. Стратегията на Евросистемата за паричните средства признава паричните средства като "важна част от вашата свобода да избирате как да плащате и от съществено значение за финансовото приобщаване на всички групи в обществото".

Проучването на ЕCB SPACE показва, че паричните средства са били най-често използваният метод на плащане в точката на продажба през 2024 г. в 14 от 20 държави в еврозоната, особено за плащания под 50 евро.

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Както твърди ЕЦБ, през 2025 г., "устойчивото търсене на пари в брой, въпреки разпространението на алтернативи за цифрови плащания, предполага тяхната отчетлива полезност и несъвършена заменяемост - усилена от рязкото увеличение на общественото търсене по време на големи кризи".

ЕЦБ подчертава, че "фактът, че парите са устойчиви офлайн и широко приети, става от първостепенно значение по време на кризи и може да се използва и за това да се подготвим за тях".

И така, няколко европейски държави започнаха да съветват гражданите си да държат малки суми в брой в случай на спешност. В Швеция, известна като едно от най-безкасовите общества в света, Шведската централна банка (Riksbank) наскоро предприе действия, за да насърчи хората да държат и използват пари в брой, за да гарантират устойчивостта на платежната система на страната.

Шведската агенция за граждански извънредни ситуации също издаде съвет до домакинствата през ноември 2024 г. да държат пари в брой, еквивалентни на седмични покупки, и, което е по-поразително, да "използват пари в брой от време на време, за да поддържат нивото си на готовност и да се запознаят с това как изглеждат и работят парите в брой".

През май 2025 г. Нидерландският национален форум за платежната система посъветва потребителите да имат около 70 евро на възрастен и 30 евро на дете в брой в готовност за ситуации, в които платежната система се повреди.

Германската федерална служба за гражданска защита и помощ при бедствия препоръчва да се имат "достатъчни парични резерви" у дома в случай на прекъсване на електрозахранването, а Австрийската национална банка препоръчва да се държат пари в брой от 100 евро на член на домакинството, "ако няма налични електронни опции за плащане".

Банката на Финландия препоръчва домакинствата да държат достатъчно пари в брой, за да им стигнат до 72 часа в случай на прекъсване на платежната система, докато доклад, публикуван от Комисията по финанси на Камарата на общините на Обединеното кралство през юли 2025 г., призовава Министерството на финансите на Нейно Величество да обмисли препоръката физическите лица да държат пари в брой в случай на спешност.

Съвсем наскоро, през октомври 2025 г., Банката на Португалия в своя бюлетин за банкноти и монети от октомври 2025 г. подчерта критичната роля на парите в брой за своите граждани като резервен метод на плащане по време на криза, позовавайки се на поуките, извлечени от спирането на електрозахранването през април 2025 г.

Въпреки че съветът за запазване на пари в брой за спешни случаи е добре обмислен и ни напомня да бъдем подготвени, когато цифровите системи ни подведат, важно е парите в брой да не се разглеждат само като резервна мярка, нито пък цифровите финансови услуги да се приемат за опция по подразбиране за всички граждани.

Лесният достъп и широкото приемане на парите в брой трябва да продължат да се подкрепят за тези, които имат нужда или избират да ги използват, каквато и да е причината. Жизнеспособна и устойчива система за парични плащания е и трябва да продължи да бъде подкрепяна чрез политически, регулаторни и законодателни разпоредби, като се гарантира, че тя работи и по време на извънредна ситуация.

Това все повече се признава на европейско и индивидуално държавно ниво. По думите на Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ обаче, "парите в брой са тук, за да останат".