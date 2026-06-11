Преди година BYD обяви, че планира да ускори производството в Турция за сметка на унгарския завод - стъпка, която тогава изглеждаше логична заради по-ниските разходи за труд. Днес обаче стратегията на китайския автомобилен гигант се обръща на 180 градуса.
Какво се случва в южната ни съседка
Изпълнителният вицепрезидент на BYD Стела Ли съобщи пред Reuters, че компанията е поставила на пауза плановете си за завода в Маниса и няма определен конкретен времеви хоризонт за стартиране на производство, като допълни, че в момента Унгария е приоритет номер едно.
Изграждането на завод в Турция беше обявено през 2024 г. с инвестиция от 1 милиард долара и планиран годишен капацитет от 150 хиляди автомобила. Това не беше особена изненада, тъй като страната отдавна привлича автомобилни производители като Toyota, Stellantis, Ford, Hyundai и Renault именно заради по-ниските производствени разходи.
Междувременно, конкурентът на BYD - китайската Chery, обяви инвестиция от 1 милиард долара в завод с капацитет 200 хиляди превозни средства годишно, съобщава Daily Sabah.
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По-близо до европейските потребители
Очаква се заводът в Сегед - първото европейско производствено съоръжение на BYD на стойност 4 милиарда евро - да започне официалното сглобяване на автомобили през четвъртото тримесечие на тази година. Стартът се забавя с около година спрямо първоначалните планове, като производственият модел ще бъде съсредоточен около компактният електромобил Dolphin Surf.
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Миналата година ситуацията беше различна - автомобилният гигант планираше производството в Турция да надхвърли значително унгарския завод, като се очакваше Маниса да произведе над 150 хиляди автомобила до 2027 г., а Сегед да работи на нисък оборот поне първите две години.
Митата като катализатор
Ключов фактор зад смяната на приоритетите са европейските антисубсидийни мита върху електромобили, произведени в Китай. В случая на BYD общото мито достига 27% върху стандартното 10-процентно. Производството в Унгария освобождава компанията от тези такси, а управлението на Виктор Орбан я превърна в ключов търговски и инвестиционен партньор на Китай.
Въпреки това, автомобили, произведени в Турция и предназначени за европейския пазар, също се ползват от безмитен достъп до ЕС, което частично обяснява първоначалната привлекателност на Турция.
Китайската BYD ще ускори производството в Турция за сметка на Унгария
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Растящо европейско търсене
Преосмислянето на стратегията на китайската компания става на фона на все по-засилено търсене на електромобили на континента. Продажбите на BYD в Европа са нараснали с 270% миналата година до почти 188 хиляди превозни средства, а само за първите пет месеца на тази година ръстът е 144%, пише Daily Sabah.
Компанията признава и наличието на стратегически грешки в европейската си експанзия като недостатъчен брой дилъри, липса на мениджъри с познания за местните пазари и залагане на изцяло електрически модели там, където хибридите са по-търсени.
За ЕС решението на BYD е добра новина, защото заводът в Сегед носи инвестиции и работни места именно в европейска страна. За Турция обаче е сигнал, че конкурентното предимство в производствените разходи не е достатъчно, когато геополитиката и митата имат все по-голяма роля.