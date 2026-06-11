Преди година BYD обяви, че планира да ускори производството в Турция за сметка на унгарския завод - стъпка, която тогава изглеждаше логична заради по-ниските разходи за труд. Днес обаче стратегията на китайския автомобилен гигант се обръща на 180 градуса.

Какво се случва в южната ни съседка

Изпълнителният вицепрезидент на BYD Стела Ли съобщи пред Reuters, че компанията е поставила на пауза плановете си за завода в Маниса и няма определен конкретен времеви хоризонт за стартиране на производство, като допълни, че в момента Унгария е приоритет номер едно.

Изграждането на завод в Турция беше обявено през 2024 г. с инвестиция от 1 милиард долара и планиран годишен капацитет от 150 хиляди автомобила. Това не беше особена изненада, тъй като страната отдавна привлича автомобилни производители като Toyota, Stellantis, Ford, Hyundai и Renault именно заради по-ниските производствени разходи.

Междувременно, конкурентът на BYD - китайската Chery, обяви инвестиция от 1 милиард долара в завод с капацитет 200 хиляди превозни средства годишно, съобщава Daily Sabah.

По-близо до европейските потребители

Очаква се заводът в Сегед - първото европейско производствено съоръжение на BYD на стойност 4 милиарда евро - да започне официалното сглобяване на автомобили през четвъртото тримесечие на тази година. Стартът се забавя с около година спрямо първоначалните планове, като производственият модел ще бъде съсредоточен около компактният електромобил Dolphin Surf.

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Миналата година ситуацията беше различна - автомобилният гигант планираше производството в Турция да надхвърли значително унгарския завод, като се очакваше Маниса да произведе над 150 хиляди автомобила до 2027 г., а Сегед да работи на нисък оборот поне първите две години.

Митата като катализатор

Ключов фактор зад смяната на приоритетите са европейските антисубсидийни мита върху електромобили, произведени в Китай. В случая на BYD общото мито достига 27% върху стандартното 10-процентно. Производството в Унгария освобождава компанията от тези такси, а управлението на Виктор Орбан я превърна в ключов търговски и инвестиционен партньор на Китай.

Въпреки това, автомобили, произведени в Турция и предназначени за европейския пазар, също се ползват от безмитен достъп до ЕС, което частично обяснява първоначалната привлекателност на Турция.

Растящо европейско търсене

Преосмислянето на стратегията на китайската компания става на фона на все по-засилено търсене на електромобили на континента. Продажбите на BYD в Европа са нараснали с 270% миналата година до почти 188 хиляди превозни средства, а само за първите пет месеца на тази година ръстът е 144%, пише Daily Sabah.

Компанията признава и наличието на стратегически грешки в европейската си експанзия като недостатъчен брой дилъри, липса на мениджъри с познания за местните пазари и залагане на изцяло електрически модели там, където хибридите са по-търсени.

За ЕС решението на BYD е добра новина, защото заводът в Сегед носи инвестиции и работни места именно в европейска страна. За Турция обаче е сигнал, че конкурентното предимство в производствените разходи не е достатъчно, когато геополитиката и митата имат все по-голяма роля.