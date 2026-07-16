Бившият външен министър на Унгария Петер Сиярто обяви, че се оттегля от парламента, за да поеме международна ръководна позиция в китайския производител на електромобили BYD. Новината идва само няколко години след като именно той беше едно от лицата на преговорите, довели до изграждането на първия европейски завод на компанията в Унгария.

В публикация във Facebook Сиярто съобщи, че е подал оставка като депутат, след като е получил "изключително почетно предложение" от една от водещите световни компании.

"BYD е една от най-големите истории за успех в автомобилната индустрия през последните двадесет години и е водещият световен производител на превозни средства с нова енергия. От днес ще продължа да работя като ръководител на групата, отговаряща за външните отношения и развитието на нови бизнес направления", написа още той.

Сиярто беше външен министър на Унгария близо 12 години в правителството на Виктор Орбан. След изборната победа на Петер Мадяр през април тази година той напусна министерския пост, но запази мястото си в парламента до сега.

Назначението му в BYD привлича внимание, тъй като именно като външен министър той водеше преговорите с китайската компания за инвестицията в Унгария. През 2023 г. Сиярто обяви, че BYD ще изгради първия си европейски автомобилен завод в страната, като тогава разкри, че решението е дошло след 224 кръга преговори между компанията и унгарското правителство.

По негови думи проектът е "една от най-големите инвестиции в икономическата история на Унгария", а държавата предоставя финансови стимули за реализирането му.

По време на управлението на Орбан Будапеща се превърна в основен европейски партньор на китайските автомобилни и батерийни компании. Правителството последователно се противопоставяше на европейските мита върху китайските електромобили и активно привличаше инвестиции от Пекин, включително за производство на батерии.

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