За 16 години управление на Виктор Орбан унгарската държава е похарчила около 40 млрд. форинта (близо €100 милиона) за покупката на 26 представителни имота в чужбина. Сред тях са посолства, консулства и културни центрове в градове като Лондон, Мюнхен, Брюксел, Вашингтон и Берн.

Данните са публикувани от унгарското издание HVG след запитване по Закона за достъп до обществена информация.

Според справката на Унгарската национална компания за управление на държавните активи страната притежава общо 158 официални имота зад граница, включително закупените преди 2010 г. Те се използват основно за дипломатически представителства и културни институции.

Реалният мащаб на държавната собственост в чужбина е още по-голям. Жилищата, използвани от дипломати, не са включени в публичния регистър по съображения за сигурност. Ако бъдат добавени обаче, общият брой на унгарските държавни имоти достига около 400 в близо 50 държави.

Кои са най-значимите сделки

Сред най-големите покупки е Унгарският дом в Лондон, придобит през 2021 г. за £23 милиона. Същата година Унгария купува и сградата на Унгарския дом в Брюксел за €10 милиона.

По-рано, през 2019-а, държавата придобива сградата на генералното си консулство в Мюнхен за 6 млрд. форинта (около €15 милиона). През 2024 г. купува и сградата на посолството си в Берн за над 1,8 млрд. форинта (около €4,5 милиона), като имотът включва 270 кв. м застроена площ и градина от 662 кв. м.

Източник: The Kossuth Foundation

Покупките не се ограничават до Европа. Унгарската държава е платила $3,1 милиона за сградата на Кошут хаус във Вашингтон, $250 хиляди за Унгарския дом в Киев и €1,9 милиона за културен център в хърватския град Риека.

Според HVG изборът на част от новопридобитите имоти подсказва, че освен функционалността, важен критерий е било и разположението им в престижни райони на големи световни градове.

Подобни покупки не са необичайни за държавите, които имат дългосрочно дипломатическо присъствие. Една собствена сграда осигурява независимост от наемния пазар, по-голям контрол върху сигурността. Чисто финансово, в дългосрочен план покупката може да се окаже по-изгодна от постоянното плащане на наем особено в градове с едни от най-високите цени на недвижимите имоти.

Освен практическата си функция, посолствата и културните центрове често представят статута и амбициите на дадена държава пред международната общност. В същото време обаче покупките на престижни имоти зад граница често предизвикват дебати дали инвестиции в подобен мащаб са оправдани, и доколко, от гледна точка на публичните разходи.