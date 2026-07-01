Етапът "Екзотика" вече е зад нас. Автомобилите на BYD са все по-честа гледка по улиците на големите български градове. Най-големият производител на електрифицирани возила в света вече три месеца е официално на родна територия и вече е ясно, че иска да се наложи на пазара, а не просто да отбележи присъствие на още една локация.

Това е видимо и по данните на КАТ, където водените на отчет возила на BYD са скочили 8-кратно за година до около 240. Само за 3 месеца са прибавени около сто бройки.

"BYD все още е в началото на своето развитие в България, но първите реакции на клиентите са изключително окуражаващи. От официалния старт на дейността ни на местния пазар вече започнахме да доставяме автомобили на български клиенти и наблюдаваме нарастващ интерес както към изцяло електрическите модели, така и към plug-in хибридите", коментира пред Money.bg заместник-кънтри мениджърът на BYD за България Андрей Дуйка.

Източник: BYD

Той не коментира конкретните цели по отношение на продажбите през тази година, като по думите му основното не е бройката регистрирани автомобили, а изграждането на "силно и устойчиво присъствие".

Нека преведем последното и на български език. "Това означава да разширяваме не само търговската си мрежа, но и цялостната екосистема около притежаването на автомобил - сервизно обслужване, наличност на резервни части, клиентска поддръжка, възможности за тест драйв и разпознаваемост на марката на местния пазар. Искаме българските клиенти да знаят, че BYD идва в България с дългосрочна визия", отговаря Андрей Дуйка.

Разрастващо се портфолио

У нас BYD в момента предлага общо 10 модела - по 5 електрически и 5 plug-in хибрида с DM-i технологията на компанията. Има компактен градски модел, големи седани и SUV предложения с двата вида задвижване.

Симеон Тодоров, който отговаря за търговската дейност на марката у нас, посочва, че клиентите търсят "практични решения", които съчетават иновации, ефективност и съотношение цена/качество. Така т.нар "супер хибриди" привличат сериозен интерес, но почитатели имат и колите, които са изцяло на ток.

Източник: BYD

По думите му "изключително важен" за BYD в България е представеният по-рано този месец Sealion 5 DM-i. Той влиза в изключително важния и оспорван клас на семейните SUV модели, като предлага технологични екстри, над 1000 километра хибридна автономия и просторен интериор за под 30 000 евро.

Какво следва?

Докато у нас се представят коли, в родния за BYD Китай ръководството на компанията обяви, че роботиката ще е следващата голяма категория, в която ще търси глобално лидерство. "BYD преди всичко е технологична компания. Разполагаме със силна инженерна култура и инвестираме в голям мащаб в научноизследователска и развойна дейност. Това ни позволява да разработваме технологии не само за автомобили, но и за бъдещето на мобилността и интелигентните системи като цяло. Роботиката е естествено продължение на тези технологични възможности", отбелязва Андрей Дуйка.

Той обаче е категоричен - за Европа и България автомобилният бизнес е непосредствен приоритет. Видимо е, че това означава не само продажба на автомобили, но и производство. Може ли България - със своите производства на компоненти и системи, да стане част от веригата за доставки на BYD?

"Все още е рано да коментираме конкретни решения, свързани с доставчици. България обаче разполага със силно развита индустрия за автомобилни компоненти, което безспорно е предимство. С разрастването на BYD в Европа винаги ще търсим възможности, които могат да допринесат за високо качество, ефективност и устойчиво развитие", обяснява Андрей Дуйка. Отговорът на въпроса не е "Да", но явно може да бъде.

Източник: BYD

Експанзията на BYD и останалите китайски производители се случва на фона на сериозни сътресения при традиционните европейски играчи. "Автомобилната индустрия преминава през една от най-мащабните трансформации в своята история. Основният извод е, че скоростта, иновациите, вертикалната интеграция и ориентираният към клиента подход вече са от ключово значение", коментира Дуйка.

Това би поставило BYD, които използват собствени батерии, електромотори, силова електроника и софтуер, в идеална позиция за доминация на пазара.

Зам.-кънтри мениджърът на марката за България обаче е категоричен: "Утвърдените автомобилни производители разполагат с богат опит, широка клиентска база и задълбочено познаване на пазара. Бъдещето няма да бъде въпрос на противопоставяне между старите и новите играчи, а на това кой ще успее най-бързо да се адаптира и да предложи на клиентите най-подходящите технологии".

Затова и от BYD не очакват бърз успех, а се готвят за "дълга игра".