Повече от един на всеки двама германци с нетен доход на домакинство от поне 6000 евро са кандидатствали за работа в чужбина или са проучвали международния пазар на труда през последните дванадесет месеца. Над 288 хиляди души вече са емигрирали, а голяма част от тях са високоплатени и квалифицирани специалисти.

Според проучване на Федералната статистическа служба на Германия и платформата за работа Indeed подобна тенденция се наблюдава от няколко години, като от 2020 г. броят им се е увеличил повече от два пъти.

От една страна, Вирджиния Содергелд - икономист по пазара на труда в Indeed, вижда като предимство възможността за придобиване на опит и знания в чужбина. От друга обаче смята, че тези данни сигнализират за недоволство от страна на специалистите и недостатъчно добри условия на труд.

Като причина за желанието си да се преместят повече от половината посочват перспективата за по-високи доходи и по-добро качество на живот в чужбина, следвана от търсене на по-благоприятен климат. Близо 25% пък смятат, че извън Германия ще имат по-добър шанс за повишение и кариерно развитие.

Като най-голям проблем обаче се открояват високите данъчни разходи, посочва Euronews. Около 70% от респондентите смятат, че данъчната тежест в Германия е твърде висока спрямо доходите и че личната ангажираност на работното място не се отплаща достатъчно.

Поради тази причина сред най-привлекателните държави за немските специалисти са Обединеното кралство и Швейцария (посочени от 13,6% от анкетираните), следвани от Обединените арабски емирства, Индия и Австралия, които са станали значително по-привлекателни през последната година. От друга страна, САЩ все още запазва първото си място, но отбелязва близо 20% спад на интереса - до едва 14,4%.

Макар през последните години да се наблюдава и имиграция на специалисти от други страни в някои сектори като IT, тенденциозното напускане на висококвалифицирани работници несъмнено ще се превърне в проблем за икономиката на страната. Най-търсените позиции в чужбина сред анкетираните са в сферата на технологиите, хотелиерството и логистиката, както и класическите офис работни места като маркетинг и HR.