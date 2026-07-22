Инвеститорското доверие в Германия е отбелязало значителен и неочакван скок през юли, подхранено от надеждите за структурни реформи и по-плавно възстановяване. Индексът на икономическото доверие на базирания в Манхайм институт ZEW е надминал прогнозите на анализаторите.

Пакет от правителствени реформи е подобрил настроението въпреки несигурността относно конфликта в Иран, установява проучването.

Индикаторът за икономически настроения се е увеличил повече от два пъти до 26,3 пункта от 10,5 пункта месец по-рано, пише Ройтерс.

С помощ от държавата

По-рано този месец германският канцлер Фридрих Мерц постави на масата мащабен пакет от реформи, насочен към пенсионната система, данъците, пазара на труда и съкращаването на бюрокрацията.

Правителството цели да превърне страната в по-привлекателно място за правене на бизнес в дългосрочен план. Това включва целеви финансови стимули за ключови индустрии, технологии за изкуствен интелект и по-екологично производство.

Според Мерц амбициозните мерки трябва да влеят нов живот в икономическия растеж и конкурентоспособността на страната. Едновременно с това трябва да се разкрият нови работни места, без да застрашават социалната сигурност на гражданите.

"Икономическите перспективи продължават да се подобряват през юли. Изглежда, че реформите дават ефект", казва президентът на института Ахим Вамбах.

Според икономисти ситуацията е значително по-добра, отколкото предполагат настроенията.

Има какво да се желае

Въпреки че показателите се подобряват, реалната картина за германското стопанство в момента остава уязвима.

Индексът, оценяващ текущата икономическа ситуация в страната, отбеляза отскок през юли, но продължава да се намира дълбоко на отрицателна територия. Той се е повишил до минус 77,6 пункта спрямо минус 81 пункта месец по-рано.

Продажбите на дребно, промишлените поръчки и производството са се увеличили през май и в резултат на това БВП може дори да покаже лек растеж през второто тримесечие, пише още Ройтерс.

Според анализаторите пълното възстановяване на германския икономически двигател ще изисква време, преди подобреното доверие да се превърне в реален реален растеж на брутния вътрешен продукт.

Скептицизъм

Някои експерти обаче са скептични. Причината е, че анкетата е проведена между 13 и 21 юли, поради което последните ескалации в Близкия изток най-вероятно не са напълно отразени в резултатите.

"Уместно е да смекчим ентусиазма си", предупреждава Александър Крюгер, главен икономист в Bethmann Bank.

Според него трайността на тези подобрени очаквания е под сериозен въпросителен и ще зависи пряко от действията на американския президент Доналд Тръмп и развитието на конфликта с Иран.

Скептицизмът се подхранва и от продължаващия срив в германския автомобилен сектор, който страда от съкращения, свито търсене и все по-голяма китайска конкуренция.

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Най-големият автомобилен производител в Европа Volkswagen обяви планове за съкращаване на до 50 000 допълнителни работни места в Германия до 2030 г..

Освен това Асоциацията на автомобилната индустрия в Германия алармира, че до 2035 г. секторът може да загуби до 225 000 работни места поради прехода към електромобили, който изисква много по-малко компоненти и човешка сила.