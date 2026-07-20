Близо 73 хиляди - толкова румънци в автомобилна индустрия са загубили работата си през последните осем години. Според Националния статистически институт на страната в края на април броят на заетите в производството на моторни превозни средства и компоненти е спаднал до малко под 133 хиляди, което е най-ниското ниво от 2012 година насам.

В периода 2010-2018 г. автомобилната индустрия в Румъния е нараснала от 113 хиляди до над 206 хиляди служители. От началото на миналата година до април 2026 г. обаче 12% от тях са загубили работата си, като всеки месец сектора са напускали средно по 1200 души.

Източник: Termene

Тези данни са притеснителни не само заради високите си стойности, но и тенденциозния си характер. Докато преди години автомобилостроенето е движещ сектор на преработващата индустрия в страната, то сега се превръща в нейна слабост. За да се справи с намаляващия персонал, производството се преструктурира.

Кризата в Европа

В момента автомобилната индустрия на континента е изправена пред сериозни проблеми с намаляващи продажби. Причината - все по-голямото търсене на електрически превозни средства и доминацията на Китай в сегмента. През май дори за първи път в историята китайските автомобилни марки изпревариха японските по продажби на новия европейски пазар.

Макар ЕС да се опитва да се справи с кризата, като налага допълнителни мита на азиатските компании, на този етап това не помага на европейските производители. В началото на месеца Vоlkѕwаgеn обяви, че планира нaй-мaщaбното пpecтpyĸтypиpaнe в иcтopиятa си, което включва cъĸpaщaвaнeтo нa дo 100 хиляди paбoтни мecтa и зaтвapянeтo нa чeтиpи зaвoдa в Гepмaния.

Тази новина засяга пряко и румънските фабрики. Според местната медия Termene по-голямата част от заетостта в сектора е в производството на компоненти като кабелни снопове, седалки, електронни системи и отливки. Така зависимостта от големи европейски компании превръща всяко намаляване на производството в Германия в загуба на работни места в Румъния. Комбинирано с постоянно увеличаващите се разходи и конкуренция, секторът може да падне под прага от 130 хиляди служители до края на 2026 година - нивото, на което е бил преди десетилетие и половина.