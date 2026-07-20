Близо 73 хиляди - толкова румънци в автомобилна индустрия са загубили работата си през последните осем години. Според Националния статистически институт на страната в края на април броят на заетите в производството на моторни превозни средства и компоненти е спаднал до малко под 133 хиляди, което е най-ниското ниво от 2012 година насам.

В периода 2010-2018 г. автомобилната индустрия в Румъния е нараснала от 113 хиляди до над 206 хиляди служители. От началото на миналата година до април 2026 г. обаче 12% от тях са загубили работата си, като всеки месец сектора са напускали средно по 1200 души.

Снимка 771634

Източник: Termene

Тези данни са притеснителни не само заради високите си стойности, но и тенденциозния си характер. Докато преди години автомобилостроенето е движещ сектор на преработващата индустрия в страната, то сега се превръща в нейна слабост. За да се справи с намаляващия персонал, производството се преструктурира.

Европа издигна "стена" пред китайските коли. Продължават ли да заливат пазара?

Европа издигна "стена" пред китайските коли. Продължават ли да заливат пазара?

Мерките на Брюксел не засягат батериите, а там инвазията продължава с пълна пара

Кризата в Европа

В момента автомобилната индустрия на континента е изправена пред сериозни проблеми с намаляващи продажби. Причината - все по-голямото търсене на електрически превозни средства и доминацията на Китай в сегмента. През май дори за първи път в историята китайските автомобилни марки изпревариха японските по продажби на новия европейски пазар.

Макар ЕС да се опитва да се справи с кризата, като налага допълнителни мита на азиатските компании, на този етап това не помага на европейските производители. В началото на месеца Vоlkѕwаgеn обяви, че планира нaй-мaщaбното пpecтpyĸтypиpaнe в иcтopиятa си, което включва cъĸpaщaвaнeтo нa дo 100 хиляди paбoтни мecтa и зaтвapянeтo нa чeтиpи зaвoдa в Гepмaния.

Тази новина засяга пряко и румънските фабрики. Според местната медия Termene по-голямата част от заетостта в сектора е в производството на компоненти като кабелни снопове, седалки, електронни системи и отливки. Така зависимостта от големи европейски компании превръща всяко намаляване на производството в Германия в загуба на работни места в Румъния. Комбинирано с постоянно увеличаващите се разходи и конкуренция, секторът може да падне под прага от 130 хиляди служители до края на 2026 година - нивото, на което е бил преди десетилетие и половина.

Краят на Volkswagen? Китай не просто изпреварва, а променя икономиката на автомобилната индустрия

Краят на Volkswagen? Китай не просто изпреварва, а променя икономиката на автомобилната индустрия

Днес най-големият автомобилен производител в Европа обсъжда намаляване на моделната си гама с до 50%