Конфликтът в Близкия Изток вече дава отражение и върху други сфери, на пръв поглед несвързани с него - каквато е пазарът на труда в Румъния, пишат местни медии. Жизненоважни сектори като строителството, производството и хотелиерството, са засегнати от масивната въздушна блокада, последствие от ескалацията на военното напрежението в Персийския залив, съобщава "Диджи24".

Чуждестранни работници от азиатски държави, които са подписали договори за работа в Румъния, масово не могат да ги спазят заради отменени самолетни полети или увеличение на цената на самолетните билети, съобщава "ПРО Тв".

Асоциацията, която се занимава с внос на работна ръка в Румъния, "бие тревога" за предстояща криза, тъй като стотици чуждестранни работници са блокирани на транзитни пунктове - което застрашава проектите на румънските компании, разчитащи на тези служители и работници.

"Ситуацията е сериозна, защото транспортните хъбове в Персийския залив бяха основните транзитни врати за работници, идващи от Шри Ланка, Непал, Индия или Индонезия, тоест от страните, от които Румъния внася най-много персонал за строителство, промишлено производство и услуги. Обикновено пристигат няколко хиляди нови работници месечно и блокирането на тези маршрути на практика прекъсва веригата за предлагане на работна ръка", обяснява председателят на асоциацията за внос на работна ръка в Румъния, Ромулус Бадя.

Той посочва, че миналата година средно по 6000 работници на месец са пристигали в Румъния. Над 60 процента от тях са били от азиатски страни.

"Ако конфликтът продължи, ще гледаме с тревога на летния сезон и като цяло на целия румънски туризъм, не само на морето", предупреждава Ромулус Бадя.

По думите му, ще се търсят алтернативни маршрути за превоз на работниците, обаче предварително предвидените средства за транспорт не покриват обходните варианти на зоната на конфликта, тъй като билетите са три пъти по-скъпи, достигащи понякога до 4000 евро на човек.