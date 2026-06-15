Цените сякаш не спират да растат и това определено се усеща от българите. И докато тук понякога може и да става дума и за спекула, определено поскъпването на редица стоки не е локален проблем.

През последните месеци цените на повечето храни на глобално ниво, особено на растителните масла, са тръгнали нагоре. Като причина се посочва засиленото производство на биогорива, стимулирано от високите цени на петрола и нови национални цели за смесване на горива в страни като САЩ, Индонезия и Тайланд.

От водещата европейска екологична организация T&E предупреждават, че увеличаването на биогоривата може да изостри конкуренцията за земя, суровини и торове. По данни, цитирани в проучването, за производството на биогорива вече се използват 5% от световните количества торове, въпреки че тези горива осигуряват само 4% от транспортните горива, пише Agri.bg.

Европейските цели за биогоривата са заложени в Директивата за енергията от възобновяеми източници (RED III), която е част от амбициозния пакет Fit for 55. Нейната основна цел е декарбонизация на транспорта и постигане на климатична неутралност до 2050-а година.

T&E предупреждава и за риск глобалните хранителни резерви да се изчерпят по-бързо, ако производството на земеделска продукция бъде ограничено от недостиг на торове, съобщава TopAgrar.

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Според организацията Индонезия отделя почти една пета от общото си потребление на торове за биогорива, а в САЩ делът е около 10%. Авторите на анализа твърдят още, че ако в световен мащаб се търси 20% смесване, ще са необходими още 130 млн. хектара земя - площ, равна на територията на Южна Африка.

През последните месеци цените на повечето храни, особено на растителните масла, са тръгнали нагоре. Като причина се посочва засиленото производство на биогорива, стимулирано от високите цени на петрола и нови национални цели за смесване на горива в страни като САЩ, Индонезия и Тайланд.

В доклада се посочва още, че растящото търсене на биогорива и ограниченият износ на ключови суровини от големи производители като Бразилия и Индонезия могат да повишат цените на храните, най-вече на растителните масла.