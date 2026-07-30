Автомобилният дилър "София Франс Ауто" продава бившия хлебозавод в Русе, който по-рано придоби за около 4,4 милиона лева с цел да изгради нов шоурум в града, пише местното издание "Арена Медия".

Построен през 1968 г. в Източната промишлена зона на дунавската ни столица, хлебозаводът беше със затихващи функции още от началото на новия век, като окончателно спря работа на фона на сериозни натрупани дългове и неизплатени заплати през 2012 г.

Дълги години БЧК използваше помещения в комплекса за складиране на храни.

Към края на 2023 г. стана ясно, че "София Франс Ауто" - дилър на Peugeot, Citroen, Opel, Fiat и ред други марки на Stellantis, има интерес към обекта. Така се стигна до сделката с общината през 2024-а и започна реконструкция на сградите на бившия хлебозавод.

Според местни медии обаче дружеството междувременно е променило дилърската си стратегия и в резултат нуждата от големия имот (два парцела от общо близо 19 декара и 12 000 квадрата РЗП) е отпаднала.

Така комплексът вече се продава от русенска агенция за недвижими имоти. Цената не е публична, като според различни публикации се движи между 6 милиона евро (в. "Утро") и 8,7 милиона евро ("Дунав мост").

Имотът разполага с индустриален ток, до него има и газово трасе. Според брокерите хлебозаводът може бързо да се превърне в производствена база, а със съответните реконструкции вариант са също логистичен център или търговско-индустриален комплекс с шоурум и складови площи.