В Русе официално отвори врати нов дилърски център на марките Renault и Dacia, съобщи оторизираният дилър на двете марки "Стибис" ООД. Разположен на бул."Христо Ботев", преди "Паметник на русофилите", комплексът се простира на площ от над 1 000 кв.м и бе открит в присъствието на официални гости, партньори и клиенти на двете марки.

Новият автомобилен комплекс е в съответствие с най-новите стандарти за визуална идентичност на Renault и Dacia и предлага пълна гама продукти и услуги - както в продажбите, така и в следпродажбеното обслужване. Той включва шоуруми на Renault и Dacia, в които са позиционирани най-новите модели на двете марки.

Източник: Renault

Сред тях е новото Renault Clio, в своето шесто поколение, което се отличава с дързък и изразителен дизайн, и нови технологии. Dacia Bigster пък привлича вниманието на клиентите, търсещите надежджност и практичност. На разположение на клиентите е и специално изградената зона за тест драйв, предлагаща разнообразие от модели за първи впечатления зад волана.

Източник: Renault

Към комплекса е обособена и renew зона за сертифицирани употребявани автомобили с доказан произход. Допълнителен акцент е поставен и върху електрическата мобилност чрез станция за зареждане на електромобили.

Care service зоната е изцяло посветена на поддръжката и грижата за автомобилите. В нея квалифицирани експерти извършват гаранционни и извънгаранционни ремонти с оригинални резервни части. Обособени са отделни приемни за механични и каросерийни ремонти, които осигуряват професионална консултация и ефективно обслужване. Клиентите могат да разчитат на удобство, бързина, високо качество и надеждност във всеки етап от обслужването.

С откриването на новия център "Стибис" ООД отбелязва и своята 30-та годишнина. Компанията започва дейността си през 1996 г. като малък сервиз за ремонт на автомобили и постепенно се утвърждава като доверен партньор в мобилността за региона.