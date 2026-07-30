Макар потребителите да познават Amazon предимно в качеството ѝ на онлайн търговец или чрез стрийминг услугата Prime Video, в бизнес средите компанията е известна с Amazon Web Services - облачната платформа, която предоставя изчислителна инфраструктура и различни технологични услуги на компании, държавни институции и разработчици.

На фона на борбата за надмощие в сектора на изкуствения интелект и все по-голямото търсене на изчислителни мощности, американският гигант залага все повече на AWS. Според Yahoo Finance прогнозите за тримесечието са, че облачната платформа ще генерира 40,5 милиарда долара, което е с 31% повече от отчетените от компанията през същия период предходната година.

Успехите на дъщерната фирма продължават и през третото тримесечие. Тази седмица AWS подписа многогодишно споразумение на стойност 410 милиона долара с Recursive - AI компания, която изгражда рекурсивен безопасно самоусъвършенстващ се суперинтелект.

"Партньорството с AWS ни дава инфраструктурата да провеждаме самоусъвършенстващи се изследвания... в мащаб, на който много малко екипи в света са способни", каза в официално изявление Ричард Сочър - главен изпълнителен директор и съосновател на Recursive.

Компанията, основана от бивши ръководители на изследвания в най-големите фирми за изкуствен интелект, започна публично да представя дейността си през май, след като привлече 650 милиона долара финансиране и беше оценена на 4,65 милиарда долара.

В първите си публични резултати автоматизираната система за изследвания на Recursive подобри двугодишен рекорд в класацията за човешки резултати и надмина съвместно усилие между човек и изкуствен интелект на живо. Работата на компанията изисква стабилна и сигурна инфраструктура, тъй като всеки изследователски цикъл генерира следващ, което увеличава обема на данните прогресивно.

"AWS им дава еластичността да изпълняват тези цикли паралелно в огромен мащаб, както и надеждността, сигурността и специално разработените изчислителни ресурси, за да превърнат месеците последователни изследвания в дни на паралелни открития", коментира Джейсън Бенет - вицепрезидент и глобален ръководител на отдела за стартиращи компании и рисков капитал в AWS.

Благодарение на съвместната им работа, Recursive ще получи достъп до технологичната инфраструктура, която ѝ е нужна, за да се нареди до най-големите играчи на пазара, а AWS - да запази положителните си финансови резултати и да оправдае инвестициите в този сектор - доказателство, все по-търсено от инвеститорите.