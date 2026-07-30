METLEN Energy & Metals обяви, че е сключила споразумение за доставка на галий с голяма американска технологична компания. Според гръцката фирма сделката обхваща близо 25% от планирания годишен добив, който първоначално ще е около петдесет метрични тона, но с амбиции за увеличаване, пише Greek Reporter.

Макар да не се разкриват подробности за клиента и стойността на сделката, фактът, че е осъществена още преди METLEN да е започнала търговската си дейност, свидетелства за значението на галия и ключовата роля на добивното съоръжение не само за региона, но и в световен мащаб.

В индустрията съединенията на метала се използват в производството на специализирани полупроводници и електронни компоненти, телекомуникационно оборудване, светодиоди, радари, сателити, фотоволтаични системи и отбранителни технологии. В момента търсенето му се увеличава заради употребата му в инфраструктурата за изкуствен интелект.

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Споразумението се сключва на фона на засилените усилия на САЩ, както и на цяла Европа, да намери алтернативни източници на ключови за индустрията метали, голям процент от които в момента идват от Китай - по отношение на галия - 71%. Притесненията се увеличиха през 2023 г., когато Пекин въведе ограничения за износ на галий и германий, припомня гръцката медия.

Диверсифицирането на доставките цели намаляване на зависимостта на региона и производството на фона на нестабилните геополитически отношения и опасенията за търговска война. ЕС се опитва да разшири вътрешния добив и преработка чрез Закона за критичните суровини, а миналата година ЕК определи проекта на METLEN като стратегически.

Очаква се производството на галий да започне през 2027 г., като пълномащабната дейност е планирана за 2028 г. Освен него, проектът включва също разширяване и модернизация на добива на боксит (до 2 милиона метрични тона) и рафиниране на над 1,260 милиона тона алуминиев оксид.

Новото съоръжение ще бъде изградено в комплекса Aluminium of Greece във Виотия. Според Enterprise Greece стойността на одобрения проект е 340 милиона евро, като е първият, включен в програмата за държавна помощ, от която METLEN очаква да получи приблизително 118 милиона евро под формата на безвъзмездни средства и данъчни стимули.

Подкрепата на европейските институции показва, че старта на производството на галий зacилвa cтpaтeгичecĸoтo paзвитиe не само на Гърция, но и на цяла Eвpoпa. Освен ĸлючoвата му роля зa нaмaлявaнe нa зaвиcимocттa на региона oт Китай, то дава възможност на южната ни съседка да навлезе на световен пазар, който Reuters оценява на 550 милиона долара годишно.