Акциите на производителя на чипове за памет SanDisk поевтиняха с около 52% до момента през юли - най-слабият резултат в S&P500 за месеца. Само за последните три борсови сесии книжата се сринаха с над 30%. Въпреки това, компанията е сред най-поскъпналите на годишна база.
Основният повод за последния срив е дебютът на китайския производител на чипове ChangXin Memory Technologies (CXMT) на Шанхайската фондова борса на 27 юли. Акциите му скочиха с 466% в първия ден на търговия, а пазарната капитализация достигна 487 милиарда долара.
CXMT произвежда основно DRAM памет, а не NAND - основният бизнес на SanDisk, но инвеститорите се притесниха от по-широкия сигнал за нарастваща китайска конкуренция в сектора, а Apple вече е заявила интерес да купува памет от CXMT.
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Стратегът на Deutsche Bank Джим Рийд посочи и опасенията около разходите за AI инфраструктура като допълнителен фактор зад разпродажбата в целия полупроводников сектор, припомня Motley Fool.
В резултат SanDisk поевтиня с 10,8% на 25 юли и с още 11,7% на 27 юли, а до 29 юли книжата паднаха до около 1096 долара - спад от 14% само за деня и близо 50% под върха си отпреди около месец.
Ръст от над 2900% за година, воден от AI бума
Въпреки последната корекция, SanDisk остава с четирицифрен процентов ръст през последните 12 месеца. Компанията излезе на борсата самостоятелно на 24 февруари 2025 г. при цена от 52 долара на акция, след отделянето си от Western Digital, а през юли 2026 г. акциите бяха поскъпнали с над 3000% спрямо тази начална цена.
Пазарната ѝ капитализация нарасна от около 8 милиарда долара при отделянето до над 235 милиарда долара към средата на месеца.
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Ръстът се дължи на бурното търсене на високоскоростна памет за AI центрове за данни. За деветте месеца до 3 април 2026 г. приходите на компанията скочиха до 11,3 милиарда долара - ръст от близо 110% на годишна база, а SanDisk премина от загуба към печалба от 5,4 милиарда долара.
Приходите от центрове за данни се увеличиха с 233% на тримесечна база, движени от чиповете BiCS8 - с 15-19% по-висока плътност на данните и до 13% по-ниска консумация на енергия. Компанията няма дългове и е подписала пет дългосрочни договора за доставки.
За сравнение, Micron и Western Digital са поскъпнали съответно с 633% и 566% за година, но също поевтиняват с близо 30% през юли.
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Анализаторите очакват резултати на 5 август
Въпреки разпродажбата, анализаторите на Уолстрийт запазват препоръка "купувай" със средна целева цена от 1854,13 долара.
SanDisk ще отчете тримесечни резултати на 5 август 2026 г., като се очакват печалба от 33,38 долара на акция при приходи от 8,24 милиарда долара - спрямо 0,29 долара и 1,9 милиарда долара година по-рано.
Акциите се търгуват при около 43 пъти историческата печалба, но само около 7 пъти прогнозната - съотношение, което изисква цените на NAND паметта да продължат да растат и през 2027 г.