Акциите на производителя на чипове за памет SanDisk поевтиняха с около 52% до момента през юли - най-слабият резултат в S&P500 за месеца. Само за последните три борсови сесии книжата се сринаха с над 30%. Въпреки това, компанията е сред най-поскъпналите на годишна база.

Основният повод за последния срив е дебютът на китайския производител на чипове ChangXin Memory Technologies (CXMT) на Шанхайската фондова борса на 27 юли. Акциите му скочиха с 466% в първия ден на търговия, а пазарната капитализация достигна 487 милиарда долара.

CXMT произвежда основно DRAM памет, а не NAND - основният бизнес на SanDisk, но инвеститорите се притесниха от по-широкия сигнал за нарастваща китайска конкуренция в сектора, а Apple вече е заявила интерес да купува памет от CXMT.

Стратегът на Deutsche Bank Джим Рийд посочи и опасенията около разходите за AI инфраструктура като допълнителен фактор зад разпродажбата в целия полупроводников сектор, припомня Motley Fool.

В резултат SanDisk поевтиня с 10,8% на 25 юли и с още 11,7% на 27 юли, а до 29 юли книжата паднаха до около 1096 долара - спад от 14% само за деня и близо 50% под върха си отпреди около месец.

Ръст от над 2900% за година, воден от AI бума

Въпреки последната корекция, SanDisk остава с четирицифрен процентов ръст през последните 12 месеца. Компанията излезе на борсата самостоятелно на 24 февруари 2025 г. при цена от 52 долара на акция, след отделянето си от Western Digital, а през юли 2026 г. акциите бяха поскъпнали с над 3000% спрямо тази начална цена.

Пазарната ѝ капитализация нарасна от около 8 милиарда долара при отделянето до над 235 милиарда долара към средата на месеца.

Ръстът се дължи на бурното търсене на високоскоростна памет за AI центрове за данни. За деветте месеца до 3 април 2026 г. приходите на компанията скочиха до 11,3 милиарда долара - ръст от близо 110% на годишна база, а SanDisk премина от загуба към печалба от 5,4 милиарда долара.

Приходите от центрове за данни се увеличиха с 233% на тримесечна база, движени от чиповете BiCS8 - с 15-19% по-висока плътност на данните и до 13% по-ниска консумация на енергия. Компанията няма дългове и е подписала пет дългосрочни договора за доставки.

За сравнение, Micron и Western Digital са поскъпнали съответно с 633% и 566% за година, но също поевтиняват с близо 30% през юли.

Анализаторите очакват резултати на 5 август

Въпреки разпродажбата, анализаторите на Уолстрийт запазват препоръка "купувай" със средна целева цена от 1854,13 долара.

SanDisk ще отчете тримесечни резултати на 5 август 2026 г., като се очакват печалба от 33,38 долара на акция при приходи от 8,24 милиарда долара - спрямо 0,29 долара и 1,9 милиарда долара година по-рано.

Акциите се търгуват при около 43 пъти историческата печалба, но само около 7 пъти прогнозната - съотношение, което изисква цените на NAND паметта да продължат да растат и през 2027 г.