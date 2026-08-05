HP, Asus и Acer започват да вграждат в част от лаптопите си памет DRAM от китайския производител ChangXin Memory Technologies (CXMT), съобщи Nikkei Asia.

Решението идва след месеци на тестове за съвместимост и бележи първото по-широко навлизане на китайски чипове сред водещите производители на компютри, които традиционно разчитат единствено на Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology.

HP вече е одобрила продуктите на CXMT и се очаква да ги използва в устройства, предназначени за пазари извън САЩ. Asus е поискала от партньорите си в Китай да търсят местни доставчици на памет за избрани модели, а Acer заявява готовност да работи с китайски чипове, ако отговарят на изискванията ѝ за качество.

Доставките остават ограничени и, според източници от пазара, цените на чиповете на CXMT не се различават съществено от тези на утвърдените производители. Разликата е, че ги има.

Недостигът на памет тласка цените нагоре

Стъпката идва на фона на безпрецедентен недостиг на DRAM памет, породен от рязко нарасналото търсене за AI инфраструктура.

По данни на DRAMeXchange средната цена на DRAM модулите за компютри е скочила с 14,3% само през юли, достигайки 24 долара - повече от осем пъти над нивата от 2016 г.

Изследователската компания TrendForce прогнозира допълнително поскъпване от 15 до 20% през третото тримесечие, тъй като производителите пренасочват мощности към по-доходоносната памет за сървъри и AI ускорители.

CXMT разширява производството

Междувременно CXMT, най-големият производител на DRAM в Китай, води предварителни разговори за изграждане на втори завод за 12-инчови пластини в пекинския район Ито Джуан, съобщи "Ройтерс".

Компанията търси финансиране от поне 60 милиарда юана (около 8,9 милиарда долара) от местните власти, а нов завод би могъл да удвои производствения ѝ капацитет до над 600 000 пластини месечно. Разговорите са започнали преди рекордното ѝ листване на борсата в Шанхай през юли, което донесе около 8,6 милиарда долара и временно я направи най-скъпо оценената компания в континентален Китай.

Според Counterpoint Research делът на CXMT в глобалния пазар на DRAM е нараснал от 3% през първото тримесечие на 2025 г. до 8% година по-късно, което я нарежда на четвърто място в света - все още далеч зад Samsung (39%) и SK Hynix (29%).

Компанията напредва и в по-модерните сегменти - по данни на Bloomberg тя подготвя пробно производство на паметта от ново поколение LPDDR6, като първите малки партиди се очакват към края на годината.

SK Hynix планира масово производство на LPDDR6 през втората половина на 2026 г., докато Samsung е показала своя вариант, но без обявен график.

Ръководители на Apple са лобирали пред американски политици за разрешение да купуват чипове от CXMT заради недостига, но законодатели се противопоставят заради опасения за зависимост от Китай в критичен компонент.

Новините засилиха разпродажбите на акции в сектора.

Анализатори от Morningstar определят настоящия недостиг като временен, с очаквания за рязко нарастване на капацитета в края на 2027 г. Това вероятно ще срине пазарната стойност на някои от големите печеливши в настоящата ситуация, но целият сюжет вече нормализира китайското присъствие в още един технологичен сегмент.