Ако един град по света се опитва да привлече технологични компании, в замяна предлага евтина земя, т. нар. "данъчни ваканции", по-малко и по-бърза бюрокрация. Китайският град Хъфей, с население от около 10 млн. души, обаче се държи като истински инвестиционен фонд.

Местната власт е решила да играе на едро. Тя играе с милиарди долари от бюджета си и влага парите в най-рисковите нови технологии. Освен това поема сметката за сградите, плаща за инфраструктурата и събира целия бранш на едно място.

Някогашният тих земеделски регион вече е едно от най-мощните технологични сърца на Китай. Експерти дори говорят за "Модела Хъфей".

Китайската Силициева долина

Най-известният залог на Хъфей е инвестицията в компанията BOE Technology, производител на LCD и OLED дисплеи.

През 2008 г., за да бъде привлечена, в компанията са вложени около 2,1 милиарда долара, което е било приблизително половината от целия годишен бюджет на града. Тогава, по време на финансовата криза, компанията е била губеща и в тежко състояние.

Източник: Visual China

И рискът се отплаща. Днес BOE е най-големият производител на LCD и OLED дисплеи в света, а около него в Хъфей се формира огромен технологичен клъстер.

Градът прилага точно тази схема и при редица други технологични играчи. В Хъфей е базирана и компанията за гласов AI и разпознаване на реч iFlytek.

Както Станфордският университет "роди" Силициевата долина, така и Хъфей има своя Китайски университет за наука и технологии. Университетът захранва местните мегазаводи с хиляди топ инженери и учени всяка година.

Моделът "Хъфей"

В края на 2019 г. и началото на 2020 г. стартъпът NIO се намира в критично състояние. Компанията е изчерпала наличните си парични средства и официално признава, че няма капитал да оцелее следващите 12 месеца.

Акциите ѝ на борсата сриват стойността си до под 2 долара за брой.

През април 2020 г. властите в Хъфей решават да се намесят чрез консорциум от държавни компании. Инвестират около 1 милиард долара в китайското подразделение на компанията.

Срещу тази сума поръчителите придобиват 24,1% дял в новосъздаденото дружество NIO China . А NIO се задължава да премести централата си, научноизследователската си дейност и цялата верига за доставки в Хъфей.

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Само година по-късно, след скок на акциите на NIO , Хъфей разпродава част от дела си. Градът излиза от инвестицията с приблизително над 5 пъти по-голяма печалба от вложеното.

Новата перла в короната

Както Money.bg вече писа, в дебюта на борсата в Шанхай акциите на производителя на памети CXMT скочиха с над 500% - от 8,66 до 54,65 юана.

Така капитализацията на компанията излетя от $85,5 млрд. до почти $540 милиарда, което я превърна в най-скъпата публична китайска фирма, заминавайки гиганта ICBC - Industrial and Commercial Bank of China.

Хъфей всъщност е създателят и най-големият печеливш от CXMT. Компанията не се намира там, но е и родена благодарение на стратегическото планиране на града.

Източник: Pandaily

CXMT е създадена "от нулата" преди 10 години, през 2016 г., като съвместен проект между властта в Хъфей чрез държавни инвестиционни консорциуми и опитни мениджъри от полупроводниковата индустрия. Това става ясно от официалния сайт на компанията.

Инвестиционните платформи, контролирани от общината, притежават до 45% от акциите на CXMT, според местни издания. Така стойността на техния дял днес надхвърля 140 милиарда долара.