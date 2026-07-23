Нерегулираният свят на крипто спекулациите изпревари реалността на финансовите пазари. Още преди да е дебютирал официално на борсата, китайският производител ChangXin Memory Technologies (CXMT) бе оценен като най-скъпата компания в Китай в платформа за неофициална търговия, предава CNBC.

Огромният инвеститорски апетит около треската за изкуствен интелект и полупроводници е изстрелял неофициалната стойност на CXMT до рекордни нива.

И тук анализатори се питат дали пазарът вече вижда бъдещ технологичен гигант, или по-скоро се надува нов огромен балон... времето ще покаже. Китай все повече иска да доминира на пазара за полупроводници и битката със САЩ е жестока.

Четвърти в света... а може и трети

ChangXin Memory Technologies е най-големият китайски производител на DRAM чипове за памет и стратегическото оръжие на Пекин за постигане на пълна независима технология от Запада.

Първичното публично предлагане на китайския производител на чипове стартира с период за записване на акциите на 15 и 16 юли. Листването ще е следващия понеделник - на 27 юли. Сделката се оценява на приблизително 8,5 милиарда долара и се очаква да бъде най-голямото IPO в Китай за 2026 г.

Според оценки на Ройтерс, компанията е четвъртият по големина производител на стратегическа памет за AI в света и абсолютен лидер в Китай. CXMT държи около 8% глобален пазарен дял.

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Към момента компанията произвежда около 300 000 силициеви пластини на месец, като с новите фабрики планира да удвои производството до 600 000 на месец. По производствен капацитет тя вече е много близо до този на Micron, който сега произвежда по около 380 000 пластини на месец.

Най-скъпата в Китай?

Платформата Trade.xyz стартира договор, свързан с CXMT на борсата Hyperliquid, давайки възможност на инвеститорите да залагат за оценката на производителя на чипове още преди официалния му борсов дебют.

Безсрочните договори на Hyperliquid са деривати, които позволяват на търговците да спекулират с цената на активи като криптовалути, стоки и акции, без да притежават самите тях и без договорът да има краен срок.

Безсрочният договор за книжата на CXMT се търгуваше близо до 6,35 долара за акция миналия четвъртък. Броени дни преди листването на компанията в Шанхай, акциите ѝ достигнаха пик от 8,6 долара.

Така, при настоящата си цена, компанията се оценява на стойност между 400 и 560 милиарда долара, което я прави по-скъпа от досегашния номер едно в континентален Китай - Индустриално-търговската банка на Китай (ICBC).

Капитализацията на ICBC е приблизително 318 милиарда долара.

Не за всеки и под контрол

Борсовият дебют в Шанхай няма да е достъпен за чуждестранни инвеститори. Местните дребни играчи също са изправени пред високи летви.

Компанията излиза на технологичния сегмент STAR Market, който изисква минимален баланс по сметката от 500 000 юана (ок. €64 000) и поне две години доказан опит в търговията с ценни книжа.

STAR Market е китайският еквивалент на американския Nasdaq. Стартиран през 2019 г. към Шанхайската фондова борса и е създаден по пряка инициатива на Пекин.

Целта му е да помага на китайски компании да набират капитал вътре в страната, вместо да разчитат на листване в Ню Йорк или Хонконг. Както писахме, битката между конкурентите става все по-жестока.