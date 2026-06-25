Micron прогнозира тримесечна печалба и приходи, значително надвишаващи очакванията, и заяви, че клиентите ѝ са ангажирали 22 милиарда долара за осигуряване на доставки на чипове памет. Това е довело до скок на акциите ѝ с 12% в търговията след работно време на Уолстрийт снощи, предава Reuters.

Прогнозата и резултатите за третото тримесечие, които надминават оценките на Уолстрийт, подчертават как недостигът, причинен от изкуствения интелект, принуждава клиентите на Micron в големите центрове за данни да финансират капацитет, променяйки пазара на памет. А Micron, ключов доставчик на процесорите с изкуствен интелект на Nvidia, се възползва добре от недостига.

Компанията, която е единственият производител на чипове памет с висока пропускателна способност, използвани заедно с процесорите с изкуствен интелект на Nvidia, е отчела търсене на тези чипове, което значително надвишава производствения ѝ капацитет, което позволява на компанията и конкурентите ѝ SK Hynix и Samsung Electronics да начисляват премия за своите продукти.

Hynix проучва листване на борсата в САЩ, което подчертава усилията на инвеститорите да се възползват от бума на пазара на памети, задвижван от изкуствен интелект.

"Очакваме строгите условия да продължат и след календарната 2027 г. в резултат на търсенето, задвижвано от изкуствен интелект, във всички сегменти, съчетано със структурни ограничения на предлагането", заяви главният изпълнителен директор на Micron Санджай Мехротра.

Той добавя, че компанията няма представа кога предлагането на памет ще настигне нарастващото търсене.

Производителят на чипове също така очерта промяна в бизнес модела, насочена към намаляване на цикличността на търсенето. Ангажиментите от 22 милиарда долара ще дойдат от 16 стратегически споразумения с клиенти, които Micron е подписала, обхващащи пазарите на центрове за данни, потребителски и автомобилни пазари, с ангажименти "вземи или плати", парични депозити и ценови прагове, предназначени да заключат предлагането и да защитят маржовете.

Micron обяви още, че оставащите задължения за изпълнение - ключов индикатор за бъдещи договорени приходи - по сключените досега споразумения с клиенти са около 100 милиарда долара.

"Размерът и мащабът на развитието на изкуствения интелект бяха подценявани на всяка крачка и паметта ще продължи да определя премийното ценообразуване при ограничения на доставките", коментира Даниел Нюман, главен изпълнителен директор на технологичната изследователска фирма Futurum Group.

Акциите на Micron скочиха повече от три пъти тази година, въпреки 13% спад във вторник като част от по-широка разпродажба, което повиши пазарната им стойност до над 1 трилион долара.

Възстановяването идва след брутален спад в индустрията през 2023 г., когато излишните запаси смазаха цените, но някои анализатори поставиха под въпрос дали силата на цените може да се разпростре отвъд продуктите, задвижвани от изкуствен интелект, на по-широкия пазар.

Акциите на Micron скочиха снощи, след като резултатите им, заедно със скок в акциите на Qualcomm, стимулираха късните печалби на Western Digital, Sandisk, Seagate Technology, Arm Holdings, Marvell, Broadcom, Applied Materials, ASML и други производители на чипове, генерирайки над 400 милиарда долара пазарна капитализация.

Джейк Бехан, ръководител на капиталовите пазари в Direxion, обаче предупреждава, че всяко облекчаване на доставките би било лоша новина за Micron.

"Бичият сценарий е изграден върху ограничението. След като предлагането започне да се възстановява, ценовата мощ е първото нещо, което е изложено на риск", подчертава той.

Междувременно Qualcomm сигнализира на инвеститорския си ден по-рано вчера, че новите ѝ чипове с изкуствен интелект са проектирани да използват по-евтина памет, посочвайки потенциално ограничение за това колко ценова мощ може да запази премиум паметта с течение на времето - потенциален противовес на ценовата мощ на Micron.

Главният бизнес директор на Micron Сумит Садана заяви пред Reuters, че споразуменията, които компанията е подписала, са петгодишни спор. Той отбеляза, че е отнело години за изграждане на нов капацитет, което обещава на Micron дългосрочно търсене. От Micron от своя страна обявиха, че възнамеряват да увеличат капиталовата си възвръщаемост, като същевременно инвестират сериозно в разширяване на инфраструктурата, за да задоволят нарастващото търсене.

Компанията очаква капиталови разходи за четвъртото тримесечие от около 10 милиарда долара, докато анализаторите очакваха 8,89 милиарда долара.

Micron отчете приходи за третото тримесечие от 41,46 милиарда долара, което е над очакванията за 35,85 милиарда долара. Компанията отчете коригирана печалба от 25,11 долара на акция, в сравнение с очакванията за 20,78 долара на акция. Очаква и коригирана печалба на акция за четвъртото тримесечие от 31 долара, в сравнение с предходните очаквания за 25,84 долара на акция.