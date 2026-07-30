Samsung преструктурира производствените си линии за стандартна DRAM памет в комплекса си в Хуансонг, Южна Корея. Целта е да се елиминира транспортното забавяне между различните етапи и да се увеличи капацитетът за производство на чипове с около 15%.

Освен това компанията ще се опита да блокира китайската конкуренция при доставките за Apple. В различни медии - както американски, така и китайски, вече излезе информация, че Apple може да се обърне към CXMT за такъв вид памети.

Съществуват рестрикции от страна на САЩ, които затрудняват достигане до конкуренти, но компанията търси алтернативи заради недостига на памети, според експерти.

Какво ще се промени

Samsung произвежда основните компоненти във фабриката си в гр. Хуасонг, но ги транспортира до кампуса в гр. Чонан, на около 45-50 км, за финално капсуловане, което забавя процеса на доставки.

Силициевите пластини са крехки и чувствителни към прах, вибрации и температурни промени. Транспортирането им между градовете е изисквало твърде скъпа логистика и риск от дефекти.

Източник: БГНЕС

Според информация на южнокорейското издание SE Daily, Samsung вече е задействал плана за новото производство. Специализирана работна група към Центъра за технологии за производство на памети е започнала изграждането на ново съоръжение за крайна обработка на DRAM памет в Комплекс 1 от кампуса в Хуасонг.

Новият обект ще поеме и финалния етап от производството на пластини.

Решение за милиарди

Ходът на южнокорейския гигант е пряк отговор на глобалния дефицит на памети. Само за броени месеци цените на DRAM чиповете скочиха двойно според пазарни анализи на TrendForce и Tom's Hardware.

Появиха се и наименования за тази криза, едно от което е - "RAMageddon".

Трите големи гиганта Samsung , SK Hynix и Micron пренасочиха над 80% от производствения си капацитет към изключително печелившите HBM памети и сървърна DRAM за AI развитието.

"Очаква се до края на годината производственият капацитет на Samsung Electronics за стокови DRAM памети да се увеличи с около 15% от началото на годината", заяви представител на индустрията пред SE Daily.

А Apple е най-големият купувач на компоненти в света. Затова е и толкова важно за корейците да задоволят глада за памети именно на тях. За текущия момент това е най-добрият възможен ход на Samsung - той носи печалба почти веднага и блокира конкуренцията. Поне засега.