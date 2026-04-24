Подразделението за мобилни устройства на Samsung Electronics може да отчете първата си годишна загуба в историята си — пряка последица от вътрешна конкуренция с подразделението за полупроводници на компанията, което пренасочва производствен капацитет за нуждите на изкуствения интелект.

ТМ Рох, ръководител на мобилния бизнес на Samsung (Mobile Experience, MX), вече е предупредил за "възможност от годишен дефицит" за звеното, пише Yahoo Finance. Проблемът е структурен: отделът за памети на Samsung отказва поръчки за RAM за смартфоните на групата, тъй като купувачите от сферата на изкуствения интелект и центровете за данни плащат значително повече.

Паметта поскъпва, маржовете се топят

Оперативният марж на мобилното подразделение е спаднал от около 11% до приблизително 3% само за първото тримесечие на 2026 г., като вътрешни източници предупреждават, че дори запазването на 1% марж може да се окаже трудно. Контрастът с бизнеса с чипове е рязък — предварителните данни за същото тримесечие сочат оперативна печалба от около 57,2 трлн. корейски вона, ръст от над 800% на годишна база.

Договорните цени на DRAM паметта са нараснали с над 50% само през първото тримесечие на 2026 г., а за последната година повишението достига около 850%.

Причината е изчерпване на капацитета — Samsung, SK Hynix и Micron пренасочват производство към памет с висока пропускателна способност (HBM) и корпоративна DDR5, чиито маржове многократно надхвърлят тези при смартфон паметта.

Последиците засягат целия сектор. IDC прогнозира спад на глобалните доставки на смартфони с 13% през 2026 г. до около 1,1 млрд. устройства. Samsung е поставил мобилния си бизнес под режим на извънредно управление с мандат за 30% съкращаване на разходите, а Рох не изключва и повишаване на цените на смартфоните.

Стачка на хоризонта

На този фон около 40 000 служители на Samsung Electronics излязоха на протест в производствения комплекс южно от Сеул — най-голямата демонстрация в историята на компанията.

Синдикатите заплашват с 18-дневна стачка и настояват за премахване на тавана на бонусите, ограничен в момента до 50% от годишната основна заплата, за увеличаване на дела от оперативната печалба за бонуси до 15%, както и за 7% ръст на основните заплати.

Поводът е сравнението с конкурента SK Hynix, където таванът за бонуси е премахнат. Според синдикалните данни служител с базова заплата от 76 млн. вона в Samsung получава около 38 млн. вона бонус, докато при SK Hynix бонусите за сходно ниво са значително по-високи.

В синдиката членуват вече над 90 000 души — над 70% от работната сила на Samsung в Южна Корея.