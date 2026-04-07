Акциите на Samsung Electronics поскъпнаха с 4,8% във вторник, след като южнокорейският технологичен гигант прогнозира рекордна тримесечна печалба на фона на силното търсене на чипове за изкуствен интелект, съобщава CNBC.

В предварителните си прогнози Samsung прогнозира оперативната си печалба за тримесечието януари-март да достигне 37,8 милиарда долара, което е повече от осем пъти от същия период на миналата година. Ако това наистина се случи ще бъде тримесечен рекорд - близо три пъти повече от предишния максимум.

Ръстът се дължи основно на недостига на чипове, който доведе до рязкото им поскъпване - цените се удвоиха през тримесечието, като според пазарни оценки те ще нараснат с още над 50% през текущото тримесечие.

Полупроводниковото подразделение на компанията е този сегмент от нейния бизнес, който формира основната част от печалбата, докато мобилният бизнес отчита по-умерен резултат на фона на нарастващите разходи за компоненти. Положително влияние за ръста на Samsung оказва и отслабването на южнокорейската валута спрямо щатския долар, пише Reuters.