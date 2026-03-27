Съвременният смартфон има софтуера, хардуера и екосистемата, за да бъде във всеки един момент "компютър в джоба", но през следващите години ще видим превръщането му в нещо повече - в персонален AI асистент, който тотално ще промени целия пазар. Това коментира в студиото на Money.bg Петър Петров, директор "Мобилни устройства" в Samsung България.

Компанията първа на пазара представи AI смартфони през 2024-а, а през миналия месец видяхме и третата им генерация в лицето на Samsung Galaxy S26 серията.

"В момента в ръцете си имаме истински технологичен център. Нормалната следваща стъпка е внедряването на AI в него", подчерта Петров. И допълни: "Преди две години потребителят ни гледаше доста странно, когато казвахме "AI смартфон" - всички се чудеха какво е това и какво прави. Сега всеки от нас очаква каква нова AI функционалност ще има".

Очаквано, и конкурентите на Samsung започнаха да се хвалят с различни AI функционалности, но далеч не всички могат да се похвалят с това, че изкуственият интелект е реално интегриран в системите на устройството и е напълно безплатен за употреба.

Galaxy AI платформата е "многолика" - кои са най-използваните ѝ елементи от потребителите по света и у нас? По думите на Петров на първо място е Circle to Search с Google, като мултимодалното визуално търсене получи ъпгрейд именно с Galaxy S26 серията и вече се разпознават няколко различни обекта едновременно.

На второ място са AI функционалностите, свързани с мултимедията - премахване и добавяне на обекти в снимките, премахване на шум във видеата и т.н. Това се комбинира и с новите подобрени обективи и алгоритми за обработка на изображенията на флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra, който по думите на Петров е станал сравним с професионален фотоапарат при нощните снимки.

На трето място, но с непрекъснато растяща потребителска база са интеракциите с AI агентите, които в диалогов режим дават всякаква информация на потребителите. Тук отново имаме и голям паралелен тренд - хората днес все по-често търсят онлайн отговор на въпроса си, а не страници с линкове от търсачка.

Говорейки за Samsung Galaxy S26 Ultra, флагманът привлече сериозно внимание на премиерата си с новата Privacy Display технология, която хардуерно защитава информацията на екрана от нежелани погледи. "Телефонът не е само средство за комуникация. Това е средство и за много финансови и бизнес операции. Оценихме високо възможността човек да може да скрива това съдържание и затова стартирахме Privacy Display функцията", обясни Петров.

Той беше категоричен - за разлика от перманентните фолиа, тук няма нарушаване на качеството на дисплея при връщане в нормален режим (нещо, което се доказа и от нашето ревю на Samsung Galaxy S26 Ultra), а и не се губи възможността да споделяме съдържанието с хората около нас тогава, когато решим.

Samsung държи на подхода, в който възможно най-голяма част от новите функционалности - AI и не само, се прехвърлят и към средния клас смартфони с цел унифициране на потребителското преживяване. Все пак, това са устройствата, които формират огромна част от продажбите и в много случаи са първа стъпка преди ъпгрейд към флагман за младите потребители.

Петър Петров е убеден, че мобилният изкуствен интелект тепърва ще се развива изключително бурно: "Очаквам в AI да дойде следващото ниво - това е персоналният AI. Това е асистент, който работи за теб, прави много неща от твое име, знае всичко за теб и е в джоба ти. Това наистина ще е в помощ на хората - за ежедневните задачи, комуникацията и не само".

Именно този скок в AI способностите според него ще повлияе и на динамиката при новите смартфони. "Да, има много потребители, които използват устройства на 3, 4, 5 и даже 6 години, но моето мнение е, че в близко бъдеще цикълът няма да се увеличава. Дори ще намалее заради AI функционалностите. За да работят те, устройството трябва да има много добри характеристики - в един момент хората ще трябва да имат смартфон на максимум 3 години, за да ги използват", прогнозира директора "Мобилни устройства" в Samsung България.

Петър Петров е от почти 8 години в екипа на компанията. За този период според него двете най-важни развития са в направленията "изкуствен интелект" и "сгъваеми устройства". Ако можем да събере в една дума това, което отличава Samsung от останалите на пазара, коя ще бъде тя? "Иновация".

