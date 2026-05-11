Потребителите на Revolut - една от най-популярните финтех платформи в света, а и в България, преживяха краткотраен, но запомнящ се шок в петък, след като в приложението на платформата цената на Биткойн изведнъж се оказа $0,02 - докато реално на всички големи борси се движеше между $79 000 и $80 000.

От Revolut твърдят, че няма ощетени ползватели и неточността е била премахната за минути.

Два почивни дни по-късно е (относително) ясно какво се е случило, като инцидентът хвърли сянка върху надеждността на агрегираните ценови системи, които масово се използват в този тип приложения.

Аномалия

Около 23:45 UTC ценовите графики в Revolut започнаха да показват драматични сривове за биткойн, Ethereum, Solana и XRP. Биткойн беше визуализиран при 0,02 долара - грешка от около 99,99997% спрямо реалната пазарна стойност.

Редица потребители получиха и пуш известия с текст: "BTC достигна 52-седмично дъно. Цената на BTC е спаднала до $0.02."

Платформи като CoinGecko и CoinMarketCap не регистрираха никакво съответно движение, което потвърди, че проблемът е локализиран единствено в системата на Revolut и не отразява реални пазарни условия.

🚨Bitcoin à 2 centimes. Oui, vous avez bien lu.



Ce matin, les utilisateurs de Revolut ont cru à un miracle (ou à la fin du monde) : le prix du BTC s'est effondré de 99,9% sur l'application, affichant des centimes alors qu'il trade à $79,000 partout ailleurs.



— MoneyRadar Crypto (@MRadarCrypto) May 8, 2026

"За 3 секунди си мислех, че ще купя целия наличен запас и ще стана финалният бос на Сатоши", написа един от потребителите в X. Мнозина реагираха с хумор, но имаше и такива, на които пуш известията докараха истинска паника.

Revolut: нито една сделка не е изпълнена на грешната цена

Компанията потвърди инцидента и съобщи, че инженерните екипи работят по установяване на точната причина.

Решаващото успокоение дойде с уточнението, че нито една транзакция не е изпълнена по "дефектните" цени. Балансите и чакащите поръчки на потребителите са останали незасегнати - знак, че търговската инфраструктура на Revolut разполага с достатъчно предпазни механизми, за да блокира очевидно погрешни данни, преди да нанесат реални щети.

Кой е виновен

Revolut не оперира собствена борса - компанията агрегира пазарни данни от външни доставчици. Именно там е корeнът на проблема. Ранвиър Арора, съосновател на Altura.trade и бивш експерт от PwC, посочи пред NewsBTC два възможни сценария: дефектни данни, подадени от доставчика, или временна ликвидна дупка при него.

При липсата на каквото и да е съответно движение на останалите платформи, по-вероятното обяснение е грешка в ценовия фийд. Казано на български: графиката е грешна, но системата под нея все пак е работела според реалните пазарни условия.

Марк Тилман от Pyth Data Association добави пред CoinTelegraph, че инцидентът илюстрира колко крехко може да бъде ценовото възприятие в раздробени информационни среди: "Една лоша визуализация може много бързо да изкриви усещането за цена", особено в системи, ориентирани към retail потребителя.

Инцидентът се случи в момент, когато Revolut - обслужваща над 70 милиона потребители в 140 държави, разширява активно криптоприсъствието си и наскоро получи пълен банков лиценз в Обединеното кралство. Компанията отчете приходи от 3,1 милиарда британски лири за 2024 г. и обработи транзакции за над 1 трилион лири.