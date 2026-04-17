Тази седмица скокът в цената на фиатния BTC токен (колкото и дълго да продължи) предложи известно облекчение на затруднените оператори на копаене. Въпреки глътката свеж въздух наративът около добива на Биткойн остава токсичен, пише Bloomberg.

Дори "криптокралтвото" Бутан, което някога активно рекламираше както своите BTC операции, така и добива си, започна да разпорадар крипто. Според данни на Arkham, страната е преместила биткойни на стойност около $18,46 милиона само за 24 часа. Тази последна продажба затвърждава тенденцията, в която Бутан намалява своите биткойни през последните няколко месеца.

От началото на 2026 г. портфейли, асоциирани с правителството, са преместили общо около 3,247 BTC, което при текущи цени се равнява на приблизително $240 милиона. В резултат, наличностите са спаднали до около 3,524 BTC - значително под нивата от почти 13,000 BTC, отчетени през октомври 2024 г.

Това представлява свиване от над 70% за по-малко от две години, подчертавайки агресивна стратегия за намаляване на експозицията или реализиране на печалби след силния възход на цената на Биткойн през последните цикли.

Оставащите резерви включват и ограничено количество Ethereum, но те представляват минимална част от общата стойност.

Бутан изгради BTC резервите си чрез държавно подкрепени миньорски операции, употребяващи водно-енергийните ресурси на страната. Този модел позволи акумулиране на активи без директни покупки от пазара, превръщайки страната в един от по-неочакваните държавни участници в крипто екосистемата.

Данните показват, че последните значими входящи потоци към тези портфейли са били преди повече от година, което показва, че настоящата стратегия е насочена повече към разпределение, отколкото към натрупване.