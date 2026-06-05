От ляво на дясно: Михаел Рашке – Ръководител Банки за Централна и Югоизточна Европа в ЕИБ, Мариот Фолкстед – CEO на Европейския инвестиционен фонд (EIF), Георги Заманов – главен изпълнителен директор на Алианц Банк България и Люба Павлова – изпълнителен

Широк кръг български предприятия ще получат достъп до финансиране в размер на около €340 милиона по новото споразумение между Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Алианц Банк България, което беше подписано между двете институции. Споразумението дава възможност на Алианц Банк България да увеличи кредитирането за МСП и компании със средна капитализация чрез прехвърляне на кредитния риск към ЕИБ - механизъм, известен като синтетична секюритизация.

Сделката освобождава допълнителен капацитет за кредитиране за Алианц Банк България, която се ангажира да осигури около €340 милиона ново финансиране през следващите три години. Над €80 милиона от новите кредити ще бъдат насочени към проекти, свързани с климата и опазването на околната среда, като по този начин ще бъдат подпомогнати зеленият преход и икономическият растеж в България.

"Това споразумение показва как иновативните финансови инструменти могат да донесат осезаеми ползи за реалната икономика," заяви Марек Мора, вицепрезидент на ЕИБ. "Чрез освобождаване на капитал за Алианц Банк България ние даваме възможност за повече финансиране на българските малки и средни предприятия и компании със средна капитализация и така ги подпомагаме да инвестират, да се развиват, да създават работни места и да ускорят прехода към по-устойчиви бизнес модели."

Съгласно споразумението Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), част от Групата на ЕИБ, предоставя защита чрез междинен транш в размер на €30,3 милиона, който е с насрещна гаранция от ЕИБ. В допълнение, ЕИФ осигурява защита чрез първостепенен транш от около €219 милиона, частично с насрещна гаранция от ЕИБ.

Портфейлът включва кредити за МСП и потребителски кредити с общ размер около €252 милиона, като Алианц Банк България запазва второстепенния транш от приблизително 3,2 милиона.

"Партньорството с Групата на ЕИБ е стратегическа стъпка за нас и ни позволява да разширим значително подкрепата си към българския бизнес. Нашият фокус е да осигурим достъпно и гъвкаво финансиране за компаниите, които инвестират в развитие, иновации и устойчив растеж," коментира Георги Заманов, главен изпълнителен директор на Алианц Банк България.

"Чрез това сътрудничество ще дадем възможност на повече компании да реализират инвестиционните си планове и да повишат своята конкурентоспособност в дългосрочен план."

Люба Павлова, главен финансов директор и изпълнителен директор на Алианц Банк България, допълни: "Синтетичната секюритизация е ефективен инструмент за оптимизиране на капитала и подобряване на риска в баланса на банката. Това ни дава възможност да освободим ресурс и да го насочим към ново кредитиране, при запазване на стабилна капиталова позиция и ясен фокус върху устойчиви и екологични инвестиции."

Новото споразумение е втората синтетична секюритизация между Алианц Банк България и Групата на ЕИБ. Първото споразумение, подписано през декември 2023 г., включваше междинен транш от €29 милиона и първостепенен транш от над €175 милиона, също в подкрепа на МСП с фокус върху екологични проекти.

"Секюритизацията е ефективен инструмент за разширяване на достъпа до достъпно финансиране за малките предприятия, като същевременно подкрепя целите на Европа за икономически растеж и климатична неутралност," заяви главният изпълнителен директор на ЕИФ Марют Фалкстед. "Тази втора синтетична секюритизация с Алианц Банк България подчертава силата на нашето партньорство и споделения ни ангажимент за мобилизиране на частен капитал в подкрепа на екологично устойчиви инвестиции от страна на малките и средните предприятия."