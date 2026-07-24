Колко често ви се иска да избягате на самотен остров, докато чакате в задръстване, съседите правят ремонт или децата в детската градина в съседство са прекалено шумни за 8 часа сутринта. Е, вече може да го направите... срещу сумата от 35 милиона евро.

Агенцията за луксозни недвижими имоти Engel & Völkers обяви за продажба частния остров Аргиронисос ("Сребърен остров"). Той е разположен в северната част на Егейско море, близо до входа на Пагасетиския залив и има площ от 300 хиляди кв. м.

Подобни обяви са рядко срещани на пазара за имоти, което привлече вниманието на инвеститорите. Друг фактор за високия интерес е статутът му - за разлика от повечето други гръцки острови, които са държавна собственост или попадат под строги екологични защити, възпрепятстващи сделките, Аргиронисос е частен имот с възможност за преустройство.

Според обявената информация на него има изградени вътрешни пътища, кей за лодки и две жилищни сгради - основна вила в типичен гръцки стил и допълнителна постройка. Възможно е обаче да имат нужда от реновиране.

Повече от 60 години островът е бил собственост на семейство Кристи, разказва Greek Reporter. В момента е популярен като ексклузивен уелнес център, фокусиран върху йога, медитация и устойчив туризъм.

Обявяването му за продажба идва на фона на продължаващия силен интерес на международни инвеститори към луксозни хотелиерски и туристически активи от висок клас, задвижван от рекордни приходи от туризъм и търсенето на ексклузивни средиземноморски дестинации, пише Greek Reporter. Потенциалните купувачи са милиардери и инвестиционни фондове, търсещи локации за луксозни частни имения или затворени бутикови комплекси.