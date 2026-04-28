Гърция е петата по големина дестинация за краткосрочно отдаване под наем в Европа, като е регистрирала общо 52 милиона нощувки през 2025 г. Цифрите, базирани на данни на Евростат, подчертават силата на гръцкия туристически продукт и бяха представени на 11-ия Икономически форум в Делфи.

Матео Сарцана, мениджър на Airbnb за Италия и Южна Европа, подчертава, че всяка ефективна стратегия и регулиране на туризма трябва да се основава на реални данни, а не на предположения, пише Ekathimerini.

Експертът обяснява, че политиките, основани на доказателства, гарантират, че всички предприети мерки са пропорционални и целенасочени, като се избягват хоризонтални, универсални подходи, които често не са съобразени с реалните пазарни условия. Мениджърът твърди, че само чрез непрекъснат анализ властите могат да се намесят ефективно, където е необходимо, като същевременно защитават сектора от прекомерно регулиране в случаите, когато ограниченията са неоснователни.

Според изпълнителния директор на Airbnb, изкачването на Гърция до пето място сред европейските дестинации с 52 милиона нощувки през 2025 г., потвърждава значението на сектора за националната икономика и необходимостта от рамка, която ще повиши конкурентоспособността на гръцкия туристически продукт, като се вземат предвид местните особености.

Представители на Airbnb, Mastercard и Uber анализираха значението на използването на данните като ключов инструмент за разработване на стратегия, подчертавайки необходимостта от актуализирана регулаторна рамка, която ще донесе ползи за гражданите и бизнеса в страната.

"Данните сега са движещата сила за планиране на действия и подобряване на преживяването на посетителите. Тяхното отсъствие, отбеляза тя, затруднява бизнеса да възприеме модерен подход, докато изкуственият интелект ще бъде катализатор за оформяне на бъдещи стратегии. Предизвикателството остава преходът от информация към действие, като цифровите платформи предоставят необходимите инструменти за тази цел", заяви Елина Константиниду, директор "Взаимодействие с правителството" в Mastercard.

Роланд Вернер, старши директор в Uber, от своя страна поставя върху значението на мобилността и свързването на такситата със съществуващите транспортни мрежи. Той твърди, че възможността за пътуване до отдалечени места е от решаващо значение за цялостното преживяване на посетителите и че правилата за туризма и градския транспорт трябва да бъдат актуализирани, за да отговорят на променящите се нужди на пътуващите.