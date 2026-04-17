Съседна Гърция се нарежда на второ място в Европейския съюз по ръст на наемите през 2025 г., като жилищните цени са се увеличили с 10,1%. Това показва анализ на Центъра за либерални изследвания (KEFIM). В същото време в Атина разходите за жилище достигат нива, при които до 70% от средната заплата отиват само за наем на 1-стаен апартамент.

Рязък ръст на наемите в ЕС

Според данните за ЕС-27 през 2025 г. цените на жилищата са се увеличили средно с 5,5%, а наемите - с 3,2%. Гърция обаче се откроява значително с второто най-високо увеличение на наемите в целия съюз.

Анализът на KEFIM посочва, че поскъпването се дължи на комбинация от фактори. Сред тях са засиленият туризъм и краткосрочни наеми (Airbnb), ограниченото ново строителство след дългогодишната криза, притокът на чуждестранни инвестиции, включително чрез програмата "Златна виза", както и големият брой празни жилища на пазара.

Пазарът на наеми в Атина вече достига нива, сравними със средните стойности за столиците от Западна Европа. През 2024 г. средният наем за 1-стаен апартамент е около €1 050, за 2-стаен - около €1 400, а за самостоятелна къща сумата достига €3 050. За сравнение, средните стойности за западните столици в ЕС са €1 120 за 1-стаен и €1 514 за 2-стаен апартамент.

Бизнес в криза. Туристите в Гърция заменят ресторантите със супермаркети

Основен проблем - доходите

Въпреки това основният проблем остават доходите. При средна месечна заплата от около €1 496 в Атина, разходът за наем на 1-стаен достига 70,2% от дохода. При 2-стаен апартамент съотношението скача до 93,6%.

За сравнение, средното за столиците в ЕС е значително по-ниско - 33,8% за 1-стаен и 45,6% за 2-стаен.

Данните показват силно колебание на пазара през последните 25 години - ръст преди финансовата криза, рязък спад между 2011 и 2018 г., стагнация до 2021 г. и нов силен подем след 2022 г.

Цените на жилищата в Гърция и особено в Атина вече са над нивата отпреди кризата, подкрепени от бързо възстановяване на пазара след 2017 г.

"Тежестта върху домакинствата в Атина е непропорционално висока, тъй като наемите са на европейски нива, докато заплатите остават значително по-ниски", се посочва в анализа на KEFIM.

От организацията подчертават, че решението изисква комбинация от политики - увеличаване на предлагането на жилища, ограничаване на пазарните изкривявания и подкрепа за уязвимите домакинства, без въвеждане на тавани на наемите, които според тях са неефективни.

