Цените на жилищата в Гърция продължават да се повишават, но все повече инвеститори се насочват към по-стари имоти вместо към ново строителство. Това показва нов анализ на консултантската компания Savills за 2026 г., според който пазарът навлиза в нов етап заради ограниченото предлагане, високите строителни разходи и силното търсене от чужбина.

Жилищният сектор в страната остава един от най-активните в Европа, но условията се променят. След години на бърз ръст цените вече се доближават или надхвърлят нивата отпреди дълговата криза, а достъпните нови проекти стават все по-малко. Това постепенно измества интереса към съществуващи жилища, които могат да бъдат купени по-евтино и реновирани.

Цените продължават да растат, но по-бавнo

След силното поскъпване през последните години се очаква темпът на ръст да се нормализира. По данни на Savills цените на жилищата са се увеличили с около 9% през 2024 г., а очакваните резултати за 2025 г. показват покачване от близо 7%.

По-интересна е промяната в структурата на пазара. В Атина новото строителство поскъпва с около 5,3%, докато старите жилища нарастват с около 5,7%. В Солун разликата е още по-голяма - над 10% ръст при по-старите имоти срещу около 6% при новите.

Според анализа това е знак, че цените на новото строителство достигат нива, които ограничават търсенето, а инвеститорите търсят по-достъпни варианти.

Защо интересът се измества към старите имоти

Основната причина, се казва в документа, е недостигът на ново строителство. Свободните терени в големите градове намаляват, строителните материали отчитат значително повишение, а административните процедури забавят новите проекти.

В същото време програмите за енергийно обновяване и реновации правят по-старите жилища по-привлекателни. Купувачите могат да влязат на по-ниска цена и след ремонт да постигнат по-висока доходност, особено при отдаване под наем.

Тази тенденция се засилва и от факта, че новото строителство в много райони вече е насочено към по-скъпия сегмент, което изтласква част от търсенето към вторичния пазар.

Атина - основен фокус на инвеститорите

Според Savills гръцката столица постепенно се утвърждава като регионален инвестиционен хъб. Силният туризъм, растящата икономика и интересът на чуждестранни купувачи поддържат цените над средните за страната.

Развитието обаче не е равномерно. В Пирея поскъпването се забавя след силния ръст в периода 2021-2023 г., като по-строгите условия по програмата за "златна виза" ограничават част от търсенето. В южните предградия растежът също се охлажда заради високите цени, докато в по-достъпните западни райони интересът остава силен.

Най-голямо търсене продължава да има в центъра на Атина и по крайбрежната зона, където предлагането е ограничено, а новото строителство е скъпо.

Чуждестранните инвестиции поддържат пазара

Жилищният сектор е сред основните получатели на чужд капитал в Гърция. По данни на Savills около 40% от преките чуждестранни инвестиции през 2024 г. са били свързани с недвижими имоти, на обща стойност около €2,75 милиарда.

Програмата за предоставяне на разрешение за пребиваване срещу инвестиция в имот продължава да привлича купувачи, въпреки по-високите минимални прагове в някои райони. Паралелно с това се увеличават инвестициите в жилища за отдаване под наем, студентски апартаменти и имоти за дигитални номади, особено в Атина и Пирея.

Най-голямото ограничение пред пазара остава липсата на достатъчно ново строителство. Броят на разрешителните за строеж е намалял рязко през 2025 г., което допълнително свива предлагането.

Високите цени на материалите, недостигът на работна ръка и бавните процедури правят новите проекти по-скъпи и по-бавни. Затова готовите имоти с изрядни документи се продават с премия, а сроковете за завършване на нови сгради в някои случаи се изместват към 2027 г.

Пазарът влиза в нов цикъл на растеж

Според Savills гръцкият жилищен пазар остава във възходящ цикъл, подкрепен от стабилно търсене, възстановяване на кредитирането и големи инфраструктурни проекти. Сред тях са разширението на метрото в Атина и модернизацията на пристанището в Пирея.

В краткосрочен план обаче тенденцията е ясна - докато новото строителство остава скъпо и ограничено, по-старите жилища ще продължат да бъдат основната възможност, категорични са експертите.