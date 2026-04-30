Гръцките пенсионери ще получат до края на годината пакет от 3 основни допълнителни плащания, съобщават медии. Това са ретроактивни суми от орязани пенсии, увеличено еднократно подпомагане и компенсация за наем. Общият ефект обхваща стотици хиляди домакинства. Мерките се реализират на фона на продължаващ натиск върху пенсионната система и високи социални разходи.

Плащания със задна дата

Около 450 000 пенсионери имат право на възстановяване на суми от намаления на пенсии, обявени за противоконституционни. Размерите варират между около €1200 и 9568, като при отделни случаи достигат почти €10 000. Плащанията се извършват поетапно от EFKA, след съдебни решения в полза на пенсионерите.

При допълнителните пенсии сумите с лихви достигат до €7485, а нетно - около €5763. За различните категории пенсионери компенсациите варират - до около €2372 за IKA (Институт за социално осигуряване), до €4004 за DEKO (държавни предприятия и организации) и около €2399 за други фондове.

Паралелно се възобновяват и плащания за удръжки по линия на т. нар. EAS (вноска за солидарност на пенсионерите) за периода 2017-2018 г., след приключили проверки и съдебни процедури.

Повече пари за повече хора

През ноември се изплаща и еднократно подпомагане от €300, повишено от €250 година по-рано. Разширените доходни прагове ще увеличат броя на получателите с още около 420 000 души, като те ще достигнат общо 1,87 милиона.

Около 1,6 милиона са пенсионери, а останалите са бенефициенти на социални и инвалидни помощи чрез OPEKA.

Право на помощта имат лица над 65 години с окончателна пенсия към октомври 2026 г. Доходните прагове са до €25 000 за самостоятелни и до €35 000 за семейства, като по този начин, при двама пенсионери в едно домакинство, сумата достига €600.

Компенсация за наем

Третият елемент е възстановяване на част от платения наем за 2025-а, като мярката не е насочена само и единствено към хора в пенсионна възраст. Размерът е равен на 1/12 от годишните плащания, с таван до €800 и допълнение от €50 за дете.

И тук важат същите доходни прагове - до €25 000 за самостоятелни и до €35 000 за семейства. Плащането се очаква в края на ноември, заедно с еднократната помощ.