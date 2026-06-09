Мисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователна компания "ДаллБогг Живот и Здраве", но гражданите купили от този застраховател полици "Гражданска отговорност" могат да са спокойни. При настъпили и приети щети те ще могат да си получат парите в офисите на дружеството което сега се управлява от назначените от КФН квестори Розалина Градинарова и Наталия Кумпикова. Те двете ще могат да разплащат предявените и признати щети със средства на застрахователното дружество и с разрешение на КФН ще могат да продават активи, с които допълнително ще попълват сметките за разплащане на претенции по застрахователните полици.

В момента, в който парите на "ДаллБогг Живот и Здраве" свършат, предявените претенции по застрахователни полици "Гражданска отговорност" ще се плащат от "Гаранционния фонд" , в които в момента има над 210 млн. евро. Той постоянно се попълват с вноски, които застрахователните дружества правят във фонда като процент от сумата от всяка една премия събрана по сключваните застраховки "Гражданска отговорност".

В този случай хората отново трябва да комуникират със служителите на застрахователя "ДаллБогг Живот и Здраве", които след като приемат по съответния ред претенцията за щета и одобрят сумата, която да получи собственика на полицата "Гражданска отговорност", ще изпратят искане до Гаранционния фонд. А той от своя страна ще преведе по сметките на квесторите нужните пари. Няма смисъл хората да висят пред сградата на Гаранционния фонд или на КФН или да заливат сайтовете им с молби за дължими обезщетения. Тези две институции не могат да услужат директно на гражданите по този въпрос.

Обръщаме внимание на факта, че с решение на КФН се отнема лиценза на застрахователната компания "ДаллБогг Живот и Здраве", забранява се свободно разпореждане с активите на дружеството до обявяването му в несъстоятелност и се забранява сключването на нови застрахователни договори. За несъстоятелност, а тя се обявява от съда, ще може да се говори, ако в 14 дневен срок от обявяването на решението на КФН за отнемане на лиценза, то не бъде обжалвано в КФН.

Източник: БГНЕС

В случай, че бъде обжалвано до обявяване в несъстоятелност може да минат много - до 10 години. Това показва практиката с други две застрахователни компании на които лицензите бяха отнето през 2017-а година. Става дума за застрахователна компания "Надежда" и за "Синдикална взаимозастрахователна кооперация". За първата все още няма окончателно съдебно решения по оспорваното отнемане на лиценза, а за втората то в взето едва тази година и едва сега може да се пристъпи към процедура по несъстоятелност.

Липсата на окончателно съдебно решение обаче не спира решението на КФН за отнемане на лиценза на "ДаллБогг Живот и Здраве" и не пречи на плащането на щети, особено на тези по застраховките "Гражданска отговорност".

Решението на КФН за отнема на лиценза е взето поради констатирано грубо нарушение на капиталовите изисквания по правилата на европейската директива "Платежоспособност II". Според КФН става дума за недостиг на технически резерви в размер на 280 млн. евро. Въпросните резерви са много важен показател защото гарантират, че застрахователят е в състояние по всяко време да плати предявените му щети по сключените от него полици. Недостига по него води до срив на двата важни капиталови показателя под законовия минимум.

Припомняме, че "ДалБогг Живот и Здраве" имаше проблем с коректното и своевременно плащане на предявените му щети непърво в чужбина, заради което му бе забранено да извършва дейност в няколко държави от ЕС. Там надзорните органи буквално изхвърлиха дружеството от пазарите си.

В хода на широка проверка на финансовото състояние на дружеството КФН установи липса на технически резерви и порочни пазарни практики, водещи до тази липса. Става дума за дъмпинг в застрахователните премии, за сделки с имоти по завишени стойности и за заеми на свързани лица. Оказва се, че вместо да заделя нужните технически резерви от получените застрахователни премии , застрахователят през свързани лица е финансирал редица болници на холдинга към който принадлежи, по условия, които предполагат тези пари никога да не бъдат върнати.

С решения от април 2026-а КФН задължава "ДаллБогг Живот и Здраве" да представи план за възстановяване, които да укаже източници на средства, с които бързо да възстанови липсата на технически резерви и по този начин да достигне до минималните нива на капиталови показатели и показатели за ликвидност. Става дума, най-вече за парични вноски в капитала. В указания срок от 3 месеца "ДаллБогг Живот и Здраве" представя плат от 140 страници където няма и ред за това колко кога и от какви източници се планира да се възстановят констатираните от КФН липси.

При това положение и при констатирания порочен бизнес модел, наподобяващ добре познатите ни финансови пирамиди, КФН няма друг избор освен да отнеме лиценза на "ДаллБогг Живот и Здраве" със всички произтичащи от това последствия. Подобно решение ще дисциплинира пазара, в това число и по отношение на дъмпингови цени на застраховките, и ще го почисти, ако не напълно то поне частично, от дружества с порочни бизнес практики.

Що се отнася до пенсионноосигурителното дружество "ДаллБогг Живот и Здраве", то ще продължи да работи в нормален режим. Парите на осигурените там са правилно инвестирани и са напълно защитени. Друг е въпросът, че доколкото застрахователя с отнет лиценз е собственик на управляващото тези пенсионни фондове дружество, по правилата на Кодекса за социално осигуряване той ще трябва да се раздели с тази своя собственост.

С други думи да я продаде. Но това вече е работа на квесторите на застрахователя, които ще могат да извършат подобна сделка, разбира се с одобрението на КФН.

Съвсем отделно стои въпроса с медицинските заведения, които са част от холдинга към който принадлежи застрахователя "ДаллБогг Живот и Здраве". Ако тези заведения съществуват предимно заради парите предоставяни им чрез порочни схеми от застрахователя, нищо хубаво не ги очаква, в бъдеще.