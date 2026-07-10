Основателят и собственик на застрахователното дружество "ДаллБогг: Живот и Здраве" го гони от централния му офис в София. Това съобщават квесторите, които бяха назначени от Комисията за финансов надзор, след като тя отне лиценза на компанията.

Уведомлението от Тихомир Каменов в качеството му на собственик на имота на "Г.М.Димитров" 1 е било връчено на 9 юли - с краен срок за освобождаване на помещенията до 18:00 часа на 15 юли.

Каменов иска също да му бъдат заплатени наем, дължим по предявена на 1 юли т.г. претенция, неустойка по договора и наема до фактическото освобождаване на помещенията.

"ДаллБогг", която имаше огромен дял при застраховките "Гражданска отговорност", остана без лиценз в началото на юни, след като КФН оповести редица нарушения на правилата и нормите за пазарно поведение на фона на недостатъчни технически резерви. Дружеството от преди това беше с рестрикции на международната дейност и сключването на нови полици.

С казуса вече се занимава и прокуратурата.

Каменов и отстраненото ръководство на застрахователя на свой ред твърдят, че са жертва на опит за превземане или ликвидиране на бизнеса им. Те също са подавали сигнали до държавното обвинение.

Сега квесторите посочват, че са предприети "всички необходими действия" за преместване на офиса на застрахователното дружество, като обаче новият адрес в София ще бъде оповестен допълнително заедно с данни за контакт.

"По тези обективни причини ще има временно забавяне на процесите по обработка на документите и комуникацията, но с усилията на целия екип очакваме в най-кратък срок да се възстанови работата в пълен обем", пишат още квесторите.