4 години и нула ракети - това е равносметката за Германия, след като през 2022 г. САЩ разреши построяването на завод за зенитни ракети Patriot на нейна територия. Това е сериозно предупреждение за Украйна, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще предостави на страната нужния лиценз, пише NYT в свой материал.

Германският завод в Шробенхаузен от две години има договори за над 1000 ракети за Испания, Германия, Нидерландия и Румъния. Ще заработи обаче едва догодина.

Освен Берлин и Киев, Токио също има разрешение да произвежда Patriot, но също не може да се похвали с бързо разгърнато мащабно производство.

Търпението на Швейцария се изчерпа и покупката на US ракети Patriot е под въпрос

Търпението на Швейцария се изчерпа и покупката на US ракети Patriot е под въпрос

Вашингтон отлага доставката и вече даже не дава срок

"Производственият лиценз не е бързо решение. Това е изключително сложен инженерен подвиг в аеронавтиката", коментира пред изданието Сатору Мори, професор по международна политика в токийския университет "Кейо", визирайки опита на Япония с Patriot.

Страната на изгряващото слънце получи лиценз за производство на Patriot PAC-3 в партньорство с Raytheon и Lockheed Martin заради бързото развитие на севернокорейските ракетни програми. На японците им отне три години да проведат първия успешен тест, а днес произвеждат до около 30 ракети годишно.

Защо разширяването е трудно

За да произведе ракета Patriot, дадена страна трябва да намери и лицензира около двайсетина доставчици. Германия разполага с натрупан инженерен опит - още преди да получи лиценза, операторите на новия завод поддържаха американски системи Patriot и имаха връзки с доставчици.

Украйна ще започне от нулата, при това в труден момент.

Lockheed Martin ще утрои капацитета си за производство на ракети Patriot

Lockheed Martin ще утрои капацитета си за производство на ракети Patriot

Освен за САЩ, тези ракети се доставят на 16 други държави

Факт е, че когато/ако това стане, украинският завод ще има поръчки и за след войната - Patriot има доста клиенти в Европа, които виждат нуждата от поддържане на голям запас от ракети.

Има и други опции

Истината е, че Patriot - подобно на артилерийските системи HIMARS и изтребителите F-16, не е някакво магическо оръжие, което може да обърне хода на войната. Американският му произход обаче го прави добре маркетируемо пред Вашингтон и затова Киев говори толкова много за този тип капацитет. Докато междувременно инвестира и другаде.

Това отново има аналог и при другите системи - дроновете украинско производство днес са по-ефективни от HIMARS, шведският Gripen ще има вероятно по-голям ефект във въздушната война от F-16, а защитата на небето от самолети, дронове и балистични ракети е в ръцете на доста богат микс от системи.

Поръчаният от България комплекс IRIS-T продължава да унищожава близо 100% от целите в Украйна

Поръчаният от България комплекс IRIS-T продължава да унищожава близо 100% от целите в Украйна

Старши вицепрезидентът на Diehl Defense Торстен Кук пред Money.bg

До момента се знае, че френският ЗРК SAMP/T и германският IRIS-T са постигнали по-висока ефективност от Patriot в борбата с различните видове вражески цели. Освен това Украйна има собствени разработки, които показват завидна находчивост.

Компанията Fire Point, която стои зад далекобойните дронове и крилатата ракета "Фламинго", които тормозят руския тил, разработва зенитно-ракетния комплекс "Фрея" именно като алтернатива на Patiot в сътрудничество с Германия, Франция и Норвегия.

Използва се модификация на тактическата балистична ракета FP-7, която е много по-евтина от американската, като в работата по нейната система за самонасочване ще участва германската Diehl Defense. Предвидена е интеграция с шведски, френски и германски радари и със системите на НАТО.

Комплексът ще може да поразява цели на до 200 километра разстояние.

Много интересен е ЗРК "Шершен". Той стъпва на усилията на украинските инженери, които в хода на войната със западна помощ успяха да интегрират американски ракети в арсенала на стари съветски комплекси и така например "Бук" започна да стреля с RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9X за близък бой, а С-300 - с Patriot. Резултатът е стотици унищожени цели.

"Шершен" е уникален с това, че може да използва всякакви ракети, били те зенитни или "въздух-въздух" - американски, съветски Р-27 и Р-73, както и разработваните в момента украински. Използва се радар, който засича цели на 90 километра разстояние, като освен това може да се използват данни и от други сензори.

Крайният резултат е система, която е с огромни възможности за модификация според тактическата необходимост, а в същото време е многократно по-евтина. Не е случайно и че Saab има интерес към проекта и към разработката на специална версия за износ.