4 години и нула ракети - това е равносметката за Германия, след като през 2022 г. САЩ разреши построяването на завод за зенитни ракети Patriot на нейна територия. Това е сериозно предупреждение за Украйна, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще предостави на страната нужния лиценз, пише NYT в свой материал.

Германският завод в Шробенхаузен от две години има договори за над 1000 ракети за Испания, Германия, Нидерландия и Румъния. Ще заработи обаче едва догодина.

Освен Берлин и Киев, Токио също има разрешение да произвежда Patriot, но също не може да се похвали с бързо разгърнато мащабно производство.

"Производственият лиценз не е бързо решение. Това е изключително сложен инженерен подвиг в аеронавтиката", коментира пред изданието Сатору Мори, професор по международна политика в токийския университет "Кейо", визирайки опита на Япония с Patriot.

Страната на изгряващото слънце получи лиценз за производство на Patriot PAC-3 в партньорство с Raytheon и Lockheed Martin заради бързото развитие на севернокорейските ракетни програми. На японците им отне три години да проведат първия успешен тест, а днес произвеждат до около 30 ракети годишно.

Защо разширяването е трудно

За да произведе ракета Patriot, дадена страна трябва да намери и лицензира около двайсетина доставчици. Германия разполага с натрупан инженерен опит - още преди да получи лиценза, операторите на новия завод поддържаха американски системи Patriot и имаха връзки с доставчици.

Украйна ще започне от нулата, при това в труден момент.

Факт е, че когато/ако това стане, украинският завод ще има поръчки и за след войната - Patriot има доста клиенти в Европа, които виждат нуждата от поддържане на голям запас от ракети.

Има и други опции

Истината е, че Patriot - подобно на артилерийските системи HIMARS и изтребителите F-16, не е някакво магическо оръжие, което може да обърне хода на войната. Американският му произход обаче го прави добре маркетируемо пред Вашингтон и затова Киев говори толкова много за този тип капацитет. Докато междувременно инвестира и другаде.

Това отново има аналог и при другите системи - дроновете украинско производство днес са по-ефективни от HIMARS, шведският Gripen ще има вероятно по-голям ефект във въздушната война от F-16, а защитата на небето от самолети, дронове и балистични ракети е в ръцете на доста богат микс от системи.

До момента се знае, че френският ЗРК SAMP/T и германският IRIS-T са постигнали по-висока ефективност от Patriot в борбата с различните видове вражески цели. Освен това Украйна има собствени разработки, които показват завидна находчивост.

Компанията Fire Point, която стои зад далекобойните дронове и крилатата ракета "Фламинго", които тормозят руския тил, разработва зенитно-ракетния комплекс "Фрея" именно като алтернатива на Patiot в сътрудничество с Германия, Франция и Норвегия.

Използва се модификация на тактическата балистична ракета FP-7, която е много по-евтина от американската, като в работата по нейната система за самонасочване ще участва германската Diehl Defense. Предвидена е интеграция с шведски, френски и германски радари и със системите на НАТО.

Комплексът ще може да поразява цели на до 200 километра разстояние.

Много интересен е ЗРК "Шершен". Той стъпва на усилията на украинските инженери, които в хода на войната със западна помощ успяха да интегрират американски ракети в арсенала на стари съветски комплекси и така например "Бук" започна да стреля с RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9X за близък бой, а С-300 - с Patriot. Резултатът е стотици унищожени цели.

"Шершен" е уникален с това, че може да използва всякакви ракети, били те зенитни или "въздух-въздух" - американски, съветски Р-27 и Р-73, както и разработваните в момента украински. Използва се радар, който засича цели на 90 километра разстояние, като освен това може да се използват данни и от други сензори.

Крайният резултат е система, която е с огромни възможности за модификация според тактическата необходимост, а в същото време е многократно по-евтина. Не е случайно и че Saab има интерес към проекта и към разработката на специална версия за износ.