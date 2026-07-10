Финансовите пазари се променят непрекъснато, но човешката психология почти не се променя. Именно затова едни и същи инвестиционни грешки се повтарят във всяко поколение. В различни епохи имената на компаниите, технологиите и държавите са различни, но поведението на инвеститорите остава удивително сходно.

Една от най-опасните заблуди е убеждението, че настоящият лидер ще остане лидер завинаги. Историята обаче показва точно обратното. Най-голямата инвестиционна грешка не е да подцениш една компания. Не е дори да сгрешиш за конкретен сектор. Най-голямата грешка е да приемеш, че настоящият световен икономически ред е постоянен.

В началото на XX век подобно предположение е изглеждало напълно логично. През 1900 г. Великобритания е безспорният финансов център на света. Лондон контролира огромна част от международния капитал, британската лира е глобалната резервна валута, а Британската империя представлява най-голямата икономическа и политическа сила на планетата.

За инвеститорите от онова време британските компании изглеждат толкова доминиращи, колкото днес изглеждат американските технологични гиганти. Малцина биха могли да си представят, че след малко повече от век делът на Великобритания в световната борсова капитализация ще спадне до под 4%, докато Съединените щати ще достигнат над 60%.

Тази трансформация не настъпва за една нощ. Няма конкретен ден, в който световният капитал просто да реши да напусне Лондон и да се премести в Ню Йорк. Това е процес, който се развива десетилетия наред. Капиталът постепенно започва да следва икономика с по-висока производителност, по-силен предприемачески дух, по-бързи технологични иновации, по-голям вътрешен пазар и по-ефективни капиталови пазари. Истинската промяна започва много преди повечето инвеститори да я осъзнаят.

Това е може би най-важният урок за всеки дългосрочен инвеститор. Лидерството на финансовите пазари никога не е гарантирано. То не е историческо право, а резултат от икономически, технологични и институционални предимства.

Когато тези предимства започнат да отслабват, капиталът постепенно намира нови места, където очакваната възвръщаемост е по-висока. Историята не наказва държавите, които някога са били лидери. Тя просто възнаграждава онези, които създават по-добри условия за растеж.

Днес естествено възниква въпросът дали не правим същата грешка, която инвеститорите са правили преди повече от сто години. Съединените щати безспорно доминират световните капиталови пазари. Американските компании формират по-голямата част от глобалната борсова капитализация, доларът остава основната резервна валута, а най-големите технологични иновации продължават да идват именно от американската икономика.

Всичко това изглежда толкова естествено, че мнозина вече приемат американското лидерство като неизменна даденост.

Но именно тук историята ни предупреждава да бъдем внимателни. Нито Великобритания е очаквала да загуби своето господство, нито Нидерландия преди нея, нито Испания още по-рано. Всяка водеща икономика е изглеждала непобедима точно преди да започне постепенното преразпределение на глобалния капитал.

Това не означава, че Съединените щати непременно ще загубят лидерската си позиция през следващите години. Подобно заключение би било също толкова необосновано, колкото и твърдението, че лидерството им е вечно. Истинският въпрос е друг. Какви процеси започват днес, които могат постепенно да променят посоката на световните капиталови потоци през следващите десетилетия?

Възможните кандидати не са малко. Изкуственият интелект има потенциала да промени производителността на цели икономики. Индия постепенно се превръща в една от най-бързо растящите големи икономики в света. Китай, въпреки настоящите си предизвикателства, продължава да изгражда индустриален капацитет с мащаби, които трудно могат да бъдат пренебрегнати. Европа инвестира все по-сериозно в енергийна трансформация, отбранителна индустрия и високотехнологично производство. В същото време демографските тенденции, държавният дълг, геополитическите конфликти и деглобализацията могат постепенно да променят икономическите предимства на отделните региони.

Инвеститорите обаче често подценяват именно тези бавни структурни процеси. Човешкият мозък е програмиран да обръща внимание на ежедневните новини - отчетите за тримесечието, заседанията на централните банки, политическите събития или краткосрочните движения на индексите. Истинските промени обаче обикновено се случват далеч по-тихо. Те започват години преди да станат очевидни за финансовите пазари.

Именно затова най-добрите инвестиционни възможности рядко се появяват, когато всички са единодушни. Те възникват тогава, когато фундаменталните двигатели на икономическото лидерство вече започват да се променят, но пазарният консенсус все още продължава да гледа назад, а не напред.

Историята показва, че капиталът почти никога не чака официалното потвърждение на новата реалност. Той започва да се пренасочва постепенно, още докато повечето инвеститори продължават да вярват, че "този път е различно".

Това има важно значение и за изграждането на инвестиционните портфейли. Прекомерната концентрация в една държава, един сектор или една инвестиционна тема винаги изглежда разумна, когато лидерството изглежда безспорно. Именно тогава обаче рискът започва да се увеличава.

Колкото по-силен е консенсусът, толкова по-малко пространство остава за положителни изненади. От друга страна, регионите и секторите, които временно изостават, често предлагат по-привлекателни оценки и по-голям потенциал, ако структурните фактори започнат да се обръщат в тяхна полза.

Това не означава, че инвеститорите трябва да прогнозират следващия световен лидер с абсолютна точност. Подобна задача вероятно е невъзможна. Много по-разумният подход е постоянно да се поставят под въпрос собствените предположения. Кои убеждения приемаме за вечни? Кои икономически предимства считаме за даденост? И кои процеси вече са започнали, но все още не получават достатъчно внимание от пазарите?

В крайна сметка най-голямата инвестиционна грешка никога не е била липсата на информация. Историята показва, че инвеститорите почти винаги разполагат с достатъчно факти. Грешката е, че приемат настоящето за постоянно. А финансовите пазари не възнаграждават онези, които вярват, че светът няма да се промени.

Те възнаграждават инвеститорите, които достатъчно рано разпознават, че всяко икономическо лидерство е временно и че капиталът неизменно следва бъдещето, а не миналото.

Може би точно затова най-важният въпрос, който всеки дългосрочен инвеститор трябва да си задава днес, не е дали американският пазар ще поскъпне през следващата година. Много по-важният въпрос е дали не допускаме същата грешка, която инвеститорите са допускали през 1900 г. - да приемаме настоящия световен лидер за вечен.

Ако историята ни е научила на нещо, то е, че най-големите инвестиционни възможности възникват именно в момента, когато лидерството започва да се променя, но повечето участници на пазара все още отказват да го видят.

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