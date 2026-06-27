Няма пречка електрическите лодки да станат масов продукт, защото всичко работи в тяхна полза. Цената на батериите, слънчевите панели и електрониката върви динамично надолу. В последното десетилетие това е тренд, който не спира.

Това заяви в студиото на Money.bg Драгомир Енчев, съосновател и изпълнителен директор на Helios Marine, който през 2021 г. заедно с брат си Димитър Енчев създава компанията.

Според него секторът тепърва навлиза в период на ускорен растеж. На този фон Helios Marine вече може да се похвали със собствен модел лодка, производствена база в Бургас и амбиции за по-сериозно присъствие на европейския пазар.

Морската електрификация е във възход

"Морската електрификация е там, където беше тази на автомобилите преди 5-6 години. Всичко е изключително динамично. Докато си говорим, дори влизат нови рестрикции. Както знаете, Европа постоянно прави такива планове и програми", коментира Енчев.

По думите му основните двигатели на промяната са технологичният напредък и регулаторните политики, които насърчават преминаването към по-чисти форми на транспорт.

Въпреки това около електрическите лодки продължават да съществуват редица погрешни схващания.

"Това, което за мен са двата най-големи мита в индустрията е, че електрическите лодки нямат рейндж, дистанция на плаване, а вторият е, че няма инфраструктура за зареждане, която има от десетилетия навсякъде", обясни гостът.

Според него инфраструктурата за зареждане не представлява проблем за морския сектор, тъй като пристанищата отдавна разполагат с електрически връзки за захранване на плавателните съдове.

Какво могат електрическите лодки

Драгомир Енчев посочи, че реалните възможности на новото поколение електрически лодки често се подценяват.

"Нашият модел, Helios Omega 72, при една нормална скорост може да измине до 380 км, а това за такъв тип малка лодка изобщо не е малко", заяви той.

Източник: Helios Marine

По думите му анализите на компанията показват, че лодките и яхтите прекарват голяма част от времето си при скорости, които са напълно подходящи за електрическо задвижване.

Съществена роля играе и интегрирането на соларни технологии още при проектирането на плавателния съд.

"Нашият модел е роден електрически, както обичам да казвам. Освен че той има оптимизиран корпус, който е направен да бъде изключително ефективен в морска среда, той има и соларен покрив, който е проектиран изцяло от нас", обясни още Енчев.

Той потвърди, че при стандартно използване от страна на собствениците лодката може да разчита в значителна степен на енергията от слънцето:

"Дори няма нужда да се зарежда от мрежата, слънцето върши тази работа."

Основна пазарна цел: Европа

Най-силните сигнали за растеж според Helios Marine идват от Европа.

Италия, Швейцария, Нидерландия, Гърция и Кипър са сред държавите, които компанията определя като най-перспективни пазари за електрически плавателни съдове.

"Много от езерата в момента получават рестрикции за плаване с двигатели с вътрешно горене. Съответно опцията е електрически задвижвани такива", обясни гостът.

Особено важен за компанията е и сегментът на чартърните оператори, които управляват десетки лодки и могат сравнително бързо да преминат към електрически решения.

Енчев разкри, че преди няколко седмици Helios Marine е доставила първата си лодка в специално защитена зона в Турция, където вече са въведени ограничения за плаване с двигатели с вътрешно горене.

"Идеален потенциал е за над 500 такива лодки, които рано или късно или трябва да се електрифицират, или трябва да си сменят лодките изцяло електрически", коментира още той.

От гараж в София до производствена база в Бургас

През май компанията откри новата си производствена база в Бургас, която трябва да осигури условия за следващия етап от развитието на бизнеса. Според Енчев новото съоръжение дава на компанията значително по-голяма свобода при производството на батерии и оборудването на плавателните съдове.

"Там имаме свободата да имаме отделно батерийно производство, защото литиево-йонните батерии са сърцето на електрическите лодки. Така че там имаме много по-голям капацитет. Ние вече сме валидирали технологията. Сега идеята е да мащабираме и да продаваме", разказа той.

Една от особеностите на Helios Marine е, че компанията разработва не само самите лодки, но и голяма част от технологиите зад тях.

"Ние сме вертикално интегрирани, произвеждаме батериите, хардуера, софтуера, не само самите лодки, а и цялата технология, която стои зад тях", разкри Енчев и допълни, че това позволява по-добър контрол върху качеството и по-голяма независимост от външни доставчици.

Следващата голяма стъпка

През последните месеци компанията осъществи публично предлагане чрез пазара BEAM на Българската фондова борса, а преди дни започна официална търговия. Според Енчев решението за тази стъпка идва след няколко години последователно развитие и изграждане на работещ продукт.

"Построихме нещо, което други компании на Запад правят за десетилетия с мултимилионни инвестиции", заяви той.

"Набраната сума е изцяло за мащабиране на производството. Всичко ще бъде инвестирано в разгръщането на потенциала на производствената база, за да можем да произвеждаме повече и по-бързо", допълни още експертът.

В дългосрочен план, разкри гостът, амбицията на Helios Marine е да се наложи не само като производител на лодки, а и като технологична компания с по-широко присъствие в индустрията.

Целия разговор гледайте във видеото!