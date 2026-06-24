Бургаската компания за електрически плавателни съдове Helios Marine започна търговия на пазар BEAM на Българската фондова борса (БФБ). Това става малко повече от месец след като дружеството набра близо €2,5 милиона чрез първично публично предлагане (IPO).

Аукционът по увеличението на капитала приключи на 20 май, като компанията беше оценена на около €21 милиона. По информация на дружеството привлеченият капитал ще бъде използван за разширяване на производството и на екипа.

Непосредствено след приключването на процедурата по листване Helios Marine участва в международното изложение Salone Nautico Venezia, проведено от 27 до 31 май във Венеция. Там компанията представи модела Helios Omega, който за първи път беше използван за демонстрационни плавания пред посетители.

Плавателният съд беше част от зоната на изложението, посветена на електрическите лодки и устойчивите технологии в корабоплаването. Omega участва и в традиционната електрическа регата по каналите на Венеция, а в рамките на изложението компанията получи наградата Premio Ricerca, която се присъжда за изследователска и иновационна дейност.

Източник: Helios Marine

Компанията вече е реализирала и първата доставка на модела Omega. Плавателният съд е доставен в района на плажа Изтузу край турския град Далян - защитена природна зона, известна като едно от местата за размножаване на морската костенурка карета-карета.

"В рамките на няколко дни представихме Omega във Венеция, получихме награда за изследване и иновации и реализирахме първата доставка на модела", коментира изпълнителният директор на Helios Marine Драгомир Енчев.

Днес камбаната на Българската фондова борса отбеляза официалния старт на търговията с акциите на дружеството под борсов код HMAR1.