Компанията за производство на електрически яхти "Хелиос Марин" АД (Helios Marine) е подала заявление за листване на пазара за малки и средни предприятия beam на Българската фондова борса (БФБ), съобщава Investor, като цитира борсата.

Компанията ще предложи на инвеститорите 343 хил. броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, всяка с номинална стойност 0,51 евро и с фиксирана емисионна стойност 8,75 евро, съобщават от борсата.

Съветник по емисията е ИП "Карол" АД.

Helios Marine е основана от братята Димитър и Драгомир Енчеви и разработва сама софтуера и батериите, които използва. Технологиите се внедряват както в лодките на компанията, така и като решения за други производители.

Тя дебютира с яхтата Omega на изложението в Кан през есента на 2025 г. Лодката е отличена с международна награда за най-добра електрическа лодка в категорията до 8 метра.

Компанията разширява производствения и развойния си капацитет с нова база в Бургас.

На сайта на "Хелиос" се предлагат три модела яхти. Освен Omega, компанията е разработила Alpha с дължина 14,6 метра и Sigma с дължина 4,5 метра.