Пазарите може би получиха следващата си голяма мания. Само няколко дни след като Anthropic подаде конфиденциални документи за първично публично предлагане, OpenAI официално потвърди, че също е започнала процеса по листване.

Новината идва в момент, когато инвеститорите вече са готови да плащат трилиони долари за компании, които се възприемат като инфраструктура на бъдещата икономика. Само преди няколко години подобна идея би звучала като научна фантастика. Днес Nvidia струва над 6 трилиона долара, Microsoft се движи около 5 трилиона, Apple е над 4 трилиона, а пазарът е готов да обсъжда оценки от порядъка на 800 милиарда, 900 милиарда или дори 1 трилион долара за компании, които все още не са публични.

Точно това прави OpenAI толкова интересен случай. Компанията не се готви просто за IPO. Тя се готви за едно от най-големите и най-символични листвания в историята на капиталовите пазари. Последната оценка на компанията достигна приблизително 852 милиарда долара след финансирането през март. За сравнение, това означава, че OpenAI вече струва повече от повечето компании в индекса S&P 500, повече от Walmart, Coca-Cola, Netflix, Salesforce и IBM взети поотделно и повече от цялата капитализация на много европейски фондови пазари. Ако IPO-то се случи около тези нива, OpenAI ще дебютира като една от най-скъпите компании в света още в първия си ден на борсата.

Това е забележителна трансформация за организация, която преди по-малко от десетилетие беше създадена като изследователска структура с нестопанска цел. Междувременно ChatGPT премина стотици милиони потребители, а изкуственият интелект се превърна от нишова технология в тема, която определя посоката на глобалните капиталови потоци. Само за две години AI инфраструктурният цикъл добави трилиони долари към оценките на Nvidia, Broadcom, AMD, TSMC и десетки други компании. В този контекст OpenAI се възприема не просто като участник в революцията, а като един от нейните архитекти.

Тук обаче започва и големият парадокс. Колкото по-велик изглежда бизнесът, толкова по-голям става рискът за инвеститора. Причината е проста. Пазарът не плаща за настоящето. Пазарът плаща за бъдеще, което все още не съществува. При оценка от близо 1 трилион долара OpenAI няма право просто да бъде успешна компания. Тя трябва да се превърне в доминиращата интелектуална инфраструктура на планетата.

Историята показва колко опасни могат да бъдат подобни очаквания. През март 2000 година Cisco струваше над 550 милиарда долара и за кратко беше най-ценната компания в света. Интернет революцията действително се случи. Мрежите завладяха света. Данните експлодираха. Cisco продължи да расте като бизнес. Но инвеститорите, които купиха акциите на върха, чакаха повече от десетилетие, за да си върнат парите. Проблемът не беше технологията. Проблемът беше цената.

Сходна история виждаме и при Microsoft. Компанията доминираше софтуерния свят, печалбите растяха, а бизнесът ставаше все по-силен. Въпреки това акциите останаха под върха си от дотком ерата близо 15 години. Дори Amazon, която днес е символ на дългосрочния успех, загуби над 90% от стойността си след пукането на технологичния балон. Инвеститорите правилно разпознаха революцията, но драматично надцениха скоростта, с която тя ще бъде монетизирана.

Точно тук се намира и най-важният риск за OpenAI. Компанията може да се превърне в една от най-влиятелните организации в света и въпреки това да се окаже посредствена инвестиция за години напред. Причината е, че при подобни оценки бъдещето трябва не просто да бъде добро. То трябва да бъде почти съвършено.

А когато погледнем числата, изискванията изглеждат колосални. Ако OpenAI бъде оценена на около 1 трилион долара, тя ще струва приблизително колкото 40 пъти очакваните си приходи за следващата година. Това е ниво, което предполага десетилетие на експлозивен растеж. За да оправдае подобна оценка, компанията трябва да се превърне в нещо много повече от доставчик на AI модели. Тя трябва да контролира значителна част от глобалната икономика на знанието.

Именно затова инвеститорите вече не говорят за ChatGPT. Те говорят за дигитални агенти, автоматизация на работни процеси, интелигентни операционни системи и изкуствен интелект, който изпълнява цели задачи вместо хората. Според някои оценки глобалният пазар на агентен AI може да достигне трилиони долари през следващото десетилетие. Това е историята, която пазарът купува днес.

Проблемът е, че историята все още не е реалност.

OpenAI продължава да изгаря огромни количества капитал. Разходите за обучение на модели, инфраструктура, графични процесори, електроенергия и центрове за данни растат с темпове, които трудно могат да бъдат сравнени с което и да било друго в историята на технологичния сектор. Докато класическият софтуер можеше да продава допълнителни копия почти без пределни разходи, всяка AI заявка изисква реална изчислителна мощност. Това създава фундаментален въпрос за икономиката на бизнеса.

Най-голямото неизвестно днес не е дали AI ще бъде използван масово. Това вече е ясно. Истинският въпрос е дали индустрията ще може да генерира маржове, сравними с тези на най-успешните софтуерни компании в историята. Ако AI постепенно се комодитизира, както се случи с облачните услуги и интернет трафика, печалбите може да се окажат далеч по-ниски от днешните очаквания.

Междувременно конкуренцията става все по-ожесточена. OpenAI трябва да се състезава едновременно с Google, Anthropic, Meta, xAI на Илон Мъск и десетки нови играчи, които инвестират стотици милиарди долари в същата надпревара. Само капиталовите разходи на най-големите технологични компании за AI инфраструктура вече надхвърлят 800 милиарда долара в следващите години според различни прогнози на Уолстрийт. Това е мащаб, сравним с изграждането на нова индустриална революция.

Любопитното е, че може би най-големият победител от IPO-то няма да бъде OpenAI, а Microsoft. След серия от инвестиции, договори и преструктурирания, Microsoft се превърна в един от най-големите акционери и инфраструктурни партньори на компанията. Ако OpenAI дебютира при оценка около 1 трилион долара, стойността на участието на Microsoft ще се измерва в стотици милиарди долари. Това означава, че компанията на Сатя Надела е успяла да заеме уникална позиция - едновременно да продава инфраструктура за AI чрез Azure и да държи дял в един от най-ценните бъдещи играчи в индустрията.

Но може би най-интересната част от историята не е самата OpenAI. По-интересно е какво казва това IPO за света. Преди двадесет години инвеститорите плащаха премии за интернет трафик. Преди десет години плащаха премии за мобилни приложения и социални мрежи. Днес плащат премии за интелект.

Това е огромна концептуална промяна. За първи път в историята пазарът започва да оценява интелекта като инфраструктурен актив. Не като продукт, не като услуга, а като фундаментален слой на икономиката. Това е причината OpenAI и Anthropic да се оценяват на стотици милиарди долари още преди IPO. Инвеститорите не купуват текущите приходи. Те купуват потенциалния контрол върху бъдещите потоци от знания, решения и автоматизация.

Разбира се, подобна логика не е нова. По време на железопътния бум през XIX век инвеститорите вярваха, че релсите ще променят света. Бяха прави. По време на интернет бума през 90-те години инвеститорите вярваха, че интернет ще промени света. Отново бяха прави. Но огромна част от компаниите, които бяха най-популярни в онзи момент, не донесоха очакваната доходност на акционерите си.

Това е може би най-важният урок за OpenAI. Да бъдеш прав за технологията не означава автоматично да бъдеш прав за инвестицията.

Пазарът днес изглежда готов да приеме, че изкуственият интелект ще промени икономиката толкова дълбоко, колкото електричеството, интернетът и мобилните телефони. Възможно е това да се окаже вярно. Но ако историята ни е научила на нещо, то е, че революциите почти винаги се случват по-бавно, отколкото очакват инвеститорите, и много по-бързо, отколкото очакват скептиците.

Затова предстоящото IPO на OpenAI може да се превърне в най-важния тест за цялата AI еуфория. Ако дебютът бъде успешен и компанията оправдае очакванията, това ще затвърди убеждението, че изкуственият интелект е новият интернет. Ако обаче акциите започнат да се представят слабо въпреки силния бизнес, това може да бъде първият сериозен сигнал, че пазарът отново е стигнал до точката, в която плаща твърде много за твърде далечно бъдеще.

Именно затова най-важният въпрос не е дали OpenAI ще промени света. Вероятно ще го направи. Истинският въпрос е колко от тази промяна вече е включена в цената.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.