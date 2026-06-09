OpenAI подаде поверително заявление за първично публично предлагане (IPO) пред американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC), съобщи компанията в блог пост.

Стъпката идва малко повече от седмица след като основният ѝ конкурент Anthropic направи същото, а SpaceX на Илон Мъск вече се презентира сред инвеститори.

Заради поверителния характер на заявлението не е ясно колко акции ще бъдат предложени, нито пък на каква цена.

Без ясен срок

За да станат неизвестните в уравнението три, OpenAI не поема и конкретен ангажимент за дата на листване. "Може да мине известно време, тъй като има неща, които е по-лесно да правим като частна компания", пишат от компанията, но добавят, че подаденото заявление "ни дава опцията да излезем на борсата по-рано, ако се окаже, че е най-доброто решение".

Goldman Sachs и Morgan Stanley водят процеса, а като евентуален прозорец се сочи есента според Wall Street Journal. От OpenAI признават, че комуникират заявлението единствено заради опасения от теч на информация.

Компанията беше оценена на 852 милиарда долара след затворен рунд от 122 милиарда долара през март тази година - най-големия в историята на Силициевата долина. Успоредно се подготвя и вторично предлагане, което ще позволи на служители да осребрят акциите си.

Надпревара с Anthropic

Anthropic подаде своя поверителен проспект седмица по-рано при оценка от 965 милиарда долара - вече надминала тази на OpenAI.

Банкери са предупредили и двете компании, че първата, стъпила на публичните пазари, ще определи как инвеститорите категоризират AI сектора и ще привлече огромен капитал, търсещ входна точка в топ AI сферата.

Ако Anthropic се листне първа и прецени акциите си консервативно, пътят на OpenAI към целевата оценка ще стане по-труден, посочва анализ на PitchBook.

SpaceX е най-напред в процеса - планира да продаде акции на цена от 135 долара още в петък, което би ѝ дало оценка от около 1,77 трилиона долара и би го превърнало в най-голямото IPO в историята. Друга тема е, че компанията на Мъск може да се похвали пред инвеститорите предимно с ракети и сателитен интернет - чатботът Grok все още не може да влезе в челната тройка.

Финансови предизвикателства

Прогнозите, прегледани от Wall Street Journal, сочат, че темпото на разходите на OpenAI би било безпрецедентно сред публично търгувани компании.

Очаква се тя да похарчи около 122 милиарда долара само за изчислителна мощ през 2028 г. и да отчете дефицит от 85 милиарда долара дори след удвояване на приходите - с което по собствените ѝ прогнози компанията няма да генерира положителен паричен поток поне още четири години.

OpenAI също така е пропуснала някои от вътрешните си цели за потребители и приходи наскоро. Фактор за това е противоречивото представяне на GPT-5 моделите, като даже Microsoft дадоха ясно да се разбере, че вече гледат към алтернативи - и то към собствени такива под формата на MAI моделите. Трудно, бавно и с проблеми навлязоха два от ключовите елементи за монетизацията на ChatGPT - рекламите и интеграциите с платформи за пазаруване.

На този фон, Anthropic твърди, че е близо до първата си тримесечна печалба, въпреки значителни задължения за финансиране на чипове.

ChatGPT в момента обслужва над 900 милиона седмично активни потребители. Главният изпълнителен директор Сам Алтман определи IPO-то като начало на трета фаза за компанията, в която "икономиката започва да се преструктурира около AI".