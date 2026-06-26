Дългоочакваният борсов дебют на OpenAI - събитието, което се очакваше да се превърне в блокбъстър на технологичния сектор, вероятно ще бъде отложено за 2027 г.

Източници, близки до компанията, цитирани от The New York Times, съобщават, че ръководството пренарежда приоритетите си.

OpenAI поставя на преден план вътрешното преструктуриране и дълбоката технологична разработка пред бързата ликвидност от публичния пазар.

Компанията наскоро подаде конфиденциално своя формуляр до Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ. Подаването на такъв вид формуляр не означава незабавно излизане на борсата, а дава право на компанията да направи това по-бързо в бъдеще.

И макар да се обсъждаше, че OpenAI може да направи IPO до края на годината, то доклад на NYT показва, че Сам Алтман има други идеи.

Дилемата пред Алтман

Според Ройтерс и NYT финансовите съветници са предложили на Алтман или по-бързо IPO при малко по-ниска пазарна оценка, или изчакване до 2027 г. за улавяне на целта от 1 трилион долара .

Сам Алтман категорично е отказал да намали целевата оценка, което е и решението за излизане на борсовия пазар по-късно от очакваното.

Последният кръг от частно финансиране на OpenAI оцени компанията между 730 милиарда и 852 милиарда долара. Достигането на 1 трилион долара на публичните пазари би представлявало стръмно покачване, според експерти.

Месеци наред инерцията зад OpenAI изглеждаше абсолютно неудържима. Компанията успя да прескочи огромно юридическо препятствие, след като съдът отхвърли ограничителния иск на Илон Мъск.

В същото време финансовите резултати на лидера в AI сектора изстреляха месечните приходи до 2 милиарда долара.

Финансовият директор Сара Фриър още тази пролет негласно намекна, че листването през 2027 г. е по-реалистично и че не трябва да се бърза.

Какво стана със SpaceX?

Преди две седмици космическата компания на Мъск пренаписа историята след борсовият ѝ дебют.

SpaceX събра над 75 млрд. долара, което изстреля пазарната оценка до над 1,7 трилиона долара още при самото си първично публично предлагане. Това направи и Мъск трилионер - поне за кратко.

Веднага след пика, акциите на SpaceX претърпяха спад от 24% за три търговски дни. Това временно заличи близо 600 милиарда долара от пазарната капитализация на компанията.

Към днешна дата пазарната оценка на SpaceX е малко над 2 трилиона долара, а една акция струва около 153 долара - едва с 3 долара над цената, при която акциите отвориха на свободния пазар.