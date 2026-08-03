Черният юли донесе рекордни загуби за Илон Мъск, най-богатия човек на планетата, чието богатство се стопи с близо 700 милиарда долара за месец. Двойният удар бе понесен от спадащите акции на Tesla и волатилността на вторичния пазар за дялове в SpaceX.

Според индекса на милиардерите на Bloomberg, първият трилионер в света сега е по-беден, отколкото е бил преди първичното публично предлагане на акции на SpaceX миналия месец, пише Forbes.

Падане от космоса

На 16 юни богатството на Мъск достигна исторически пик от близо 1,4 трилиона долара. Днес то се е свило до около 684 милиарда долара.

Точно на 16 юни акциите на космическата компания на Мъск достигнаха връх от 201,8 долара при затварянето си. Само за няколко седмици обаче се сринаха с цели 46%. Така те пробиха дъното и стигнаха цената от около 108 долара към днешна дата.

Загубата на стотиците милиарди за малко повече от тридесет дни е толкова мащабна, че сама по себе си надхвърля цялото състояние на всеки друг милиардер, попадал някога в класацията на Bloomberg за 500-те най-богати хора на планетата.

Проблемите при Tesla

Допълнителен натиск върху състоянието на Мъск оказва и представянето на Tesla. Спадът при автомобилния гигант продължава да се задълбочава. Книжата на компанията вече са загубили 37% от тазгодишния си връх, според финансови издания.

Акциите на Tesla се сринаха със 17%, откакто на 22 юли бе публикуван финансовият доклад за второто тримесечие. Компанията тогава отчете мащабни капиталови разходи от 5,8 милиарда долара. Това бе и ход, който Мъск определи като част от "година на огромни инвестиции".

Големите харчове доведоха до първия отрицателен паричен поток за Tesla от две години насам, хвърляйки сянка върху иначе по-високите приходи от продажби.

Ще се слеят ли Tesla и SpaceX?

Пазарът бе разтърсен и от слухове за евентуално сливане между SpaceX и Tesla. Според публикация на The Wall Street Journal Мъск обмисля отделянето или продажбата на китайския си бизнес, за да заобиколи геополитическите пречки пред подобна мегасделка.

Така може да се създаде един от най-големите конгломерати в САЩ.

Сам по себе си ходът би консолидирал още повече империята му след предишните интеграции на X и SpaceX с xAI. Илон Мъск реагира мигновено в платформата си X, нареждайки съобщението сред "абсурдните фалшиви новини".